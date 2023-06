Pillan a Victoria Federica con un conocidísimo piloto campeón del mundo

No se habla de otra cosa. Victoria Federica podría haber empezado una nueva historia de amor. Le han pillado con las manos en la masa y esta vez no puede negarlo porque hay fotos. No, no hay ninguna imagen de la sobrina del rey Felipe VI besando a su amigo especial, pero cada vez son más los que dicen que les han visto coquetear. Ya han tenido varias citas. ¿La última? Han ido juntos a disfrutar de Coldplay. La banda británica ha dado un concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y ha reunido a muchos famosos.

Victoria Federica siempre recibe críticas del mismo estilo. Le acusan de llamar la atención de la prensa y de retirarse en el momento clave, pero lo cierto es que ella nunca ha hablado de su vida sentimental. También es verdad que participa activamente en el mundo del corazón, por eso los reporteros se sienten en la libertad de hacer le ciertas preguntas. Ella nunca responde, sobre todo cuando le preguntan por el piloto que podría haberle robado el corazón. Pero, ¿quién es él?

Victoria Federica ha empezado una nueva vida

Una colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha desvelado en su programa que la sobrina del rey podría estar enamorada. Es una información que no solo maneja ella, uno de sus compañeros también está investigando el mismo tema. “Parece que todo va viento en popa. Yo he hablado con gente del motor que me dicen que quieren mantenerlo muy en secreto, pero me han confirmado que algo hay”.

Vic, como le llaman sus amigos, querría esconder su historia de amor para intentar esquivar la presión mediática, pero todos sus esfuerzos han caído en saco roto. Muchos periodistas aseguran que está saliendo con Albert Arenas, piloto de Moto2. Él tampoco quiere que la prensa descubra el romance, por eso entró por otra puerta al concierto de Coldplay. Sin embargo, Victoria Federica tiene una personalidad arrolladora y todos los ojos estaban puestos en ella.

El secreto ya ha visto la luz

Ha salido publicado que Victoria Federica tuvo una discusión con su madre, quien le habría pedido que fuera más discreta. Quiere que se aleje de las redes sociales y adopte una postura menos llamativa, pero ella se ha negado. Prueba de ello es que ahora está en un exclusivo viaje rodeada de otras influencers. ¿Qué pensará Albert Arenas de todo esto? El piloto respeta el trabajo de la joven, pero tampoco se siente cómodo estando en el punto de mira.

¿Cómo se lleva Victoria Federica con su familia?

Lorena Vázquez asegura que la infanta Cristina estuvo en el concierto de Coldplay, coincidió con Victoria Federica. Nadie sabe si estuvieron juntas o si la influencer se acercó a saludar a Pablo Urdangarin, que estaba acompañando a su madre. Esto da mucho que pensar. La colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha explicado por qué no hay fotos de Cristina de Borbón dentro del espectáculo.

“En el concierto de Coldplay también estuvo la infanta Cristina junto con Pablo e Irene. Para le prensa fue imposible captar una imagen porque no utilizó la zona V.I.P., sino que entró en una furgoneta con los cristales blindados. Pero os puedo confirmar que la infanta Cristina asistió”.