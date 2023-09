La pensión por incapacidad permanente va a sufrir cambios y así te afecta. Te van a gustar

La pensión por incapacidad permanente va a sufrir cambios que, seguro que te van a gustar, así te afectarán de lleno. Todas aquellas personas que tienen una incapacidad permanente no pueden trabajar, se enfrentan a una serie de desafíos que empiezan con poder cobrar lo suficiente para vivir. En un país como España donde todo sube de precio, tener una vida digna con una pensión de incapacidad permanente puede ser toda una odisea. Esta novedad con la pensión puede cambiar por completo tu vida.

Estos son los cambios que va a sufrir la pensión por incapacidad permanente

Actualmente en España la pensión por incapacidad permanente con conyugue a cargo está en los 966 euros. Calculado para dos personas que son las que deberán vivir con este dinero a final de mes. En 2024 aumentará hasta los 1.178 euros, en una subida que seguirá ascendiendo, hasta que llegue a una pensión digna.

De momento, el dinero que se cobra no permite tener una vida como el resto de las personas, ya que se cobra el mínimo y no hay posibilidad de aumentarla. En 2027 se logrará alcanzar el umbral de la pobreza calculado en un hogar con dos personas. Suponiendo que estos euros puedan llegar a equipararse a la suida del resto de pagos, algo que hasta el momento no se ha producido.

La brecha existente con las pensiones de incapacidad permanente irá reduciéndose en la medida que lo determinen las previsiones. De momento, hay un largo camino que se irá notando año a años, siguiendo esta previsión:

El 1 de enero de 2024 la cuantía de referencia de la pensión se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 20% la brecha que exista.

El 1 de enero de 2025 la cuantía de referencia la pensión se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 30% la brecha que exista.

El 1 de enero de 2026 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista.

El 1 de enero de 2027 se incrementará la pensión adicionalmente, si fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.

Un dinero que estás personas, las más vulnerables necesitan para poder tener una vida lo más digna posible sin posibilidad de trabajar.