Un participante de ‘First Dates’ saca a la luz todos los secretos del programa y la gente se queda en shock

‘First Dates’ vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión la situación es más seria porque ha salido publicado un testimonio de un exparticipante del programa. Esta fuente asegura que los responsables del espacio no dejan nada a la imaginación. Cada vez son más los que ponen en duda al formato y declaraciones como las que han visto la luz no ayudan. Sin embargo, no podemos olvidar que Carlos Sobera y su equipo siguen triunfando en Cuatro. De hecho ‘First Dates’ es uno de los grandes activos de la cadena.

El éxito del programa es incuestionable. Es más, Mediaset ha hecho varias versiones del espacio porque sabe que la audiencia está enganchada. Eso no quiere decir que no existan críticas, todo lo contrario. Cuando un producto tiene repercusión todo el mundo quiere saber qué hay detrás del mismo y eso es justo lo que ha pasado. Gracias a un chico que intentó encontrar el amor en ‘First Dates’ sabemos los secretos del programa: cuánto pagan y cómo encuentran a los participantes.

Los espectadores están en shock

Nadie podía imaginar que detrás de ‘First Dates’, un programa aparentemente sencillo, hubiera tantos misterios. Un antiguo participante ha desvelado uno de los mayores secretos: se graba por la mañana. Todo el mundo piensa que las citas son por la noche, pero no es así. “Curiosamente es mejor la bebida que la comida porque es barra libre, pero a mí cuando me tocó eran las 11 de la mañana. Nos pidieron que durante la cita no hablásemos de la comida, pero tampoco se comía mal. Yo solo sé que pedí un salmón porque eran las 11 de la mañana, entonces estaba desayunando”.

Esta fuente explica que su cita no le disgustó, pero que no fueron compatibles y la historia de amor murió detrás de las cámaras. Ninguno de los dos hizo el intento de seguir, aunque después del programa sí tuvieron un acercamiento privado. Los espectadores se han quedado en shock porque este chico ha desvelado cuánto les pagan: 150 euros. Con este dinero también tienen que pagar la cena que les ponen los famosos camareros de Carlos Sobera.

‘First Dates’ está en el punto de mira

El testimonio que ha hablado ha explicado cómo contactaron con él. “Yo estaba en un centro comercial y se acercó una mujer diciéndome que era de ‘First Dates’. Después me llamaron y pensé que eran mis amigos gastándome una broma. Me dijeron que me grabara un vídeo y lo hice, pero lo más yonki posible. Estaba en mi barrio, con mis amigos y me grabé hasta con un bolsito”, ha desvelado. Los responsables del programa pensaron que tenía un perfil interesante y le invitaron. Así empezó todo.

El dinero que pagan

Lo más sorprendente de todo es que por participar te pagan 150 euros. Con ese dinero hay que pagar la comida, pero después te lo devuelven. Es decir, todo es un pequeño montaje para generar contenido y polémica. “La cita fue mal porque me tocó a una catalana y yo soy de Madrid, pero lo digo porque ella era una tacaña y me tocó pagar. Antes de grabar te pagan 150 pavos, eso te lo pagan y luego cuando termina la cita te pregunta quién ha pagado y te lo devuelven”, comenta el ex participante.