Participa en dos concursos a la vez: así es Adrián Lastra, el actor más todoterreno

Después de la salida de Paolo Vasile de Mediaset, los responsables de Telecinco empezaron a realizar una serie de cambios y pensaron que lo más acertado era volver a confiar en Jesús Vázquez. El presentador ha tomado las riendas de ‘Bailando con las estrellas’, un concurso muy especial que reúne a los famosos del momento y les pone a prueba en las pistas de baile. El proyecto se estrenó el pasado 13 de enero a las 22:00 horas y contó con la participación de Adrián Lastra, un actor todoterreno que se ha convertido en el hombre del momento tras hacer historia en la pequeña pantalla.

¿Por qué todo el mundo está hablando de Adrián Lastra? El artista ha conseguido posicionarse como una de las estrellas más destacadas de Telecinco, pero también es un rostro fundamental para entender el éxito del nuevo proyecto de Antena 3. La cadena principal de Atresmedia se ha puesto manos a la obra y ha estrenado una nueva edición de ‘El Desafío’, un concurso de retos que ha conseguido seducir a personalidades de la talla de Jesulín de Ubrique. Es muy curioso lo que ha pasado con Adrián, pues es el primer famoso que ha logrado participar en dos concursos a la vez y de empresas que son competencia.

Jesús Vázquez está muy bien acompañado. Ha reunido a 13 famosos de diferentes ámbitos para entretener a la audiencia con unos bailes que no han dejado indiferente a nadie. El exfutbolista Miguel Torres, la actriz Carlota Boza y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, entre otros, están compitiendo con Adrián Lastra, cuyo verdadero nombre es Luis Adrián Álvaro. Por eso es un buen momento para hacer un repaso de su brillante trayectoria y para recordar alguna de sus curiosidades.

Intentaron abusar de Adrián Lastra

A pesar de que es muy reservado, a sus 39 años ha vivido experiencias de todo tipo, algunas realmente traumáticas. Hace un tiempo confesó que cuando tenía 17 años un hombre intentó abusar de él. «Empezó a bajar la mano. Casi, casi hasta mi zona», desveló en una entrevista en ‘Dear Magazine’, coincidiendo en pleno movimiento ‘MeToo’. El artista es un reconocido bailarín y actor a nivel nacional e incluso ha operado en otros países, pero todavía hay muchas cosas que no se conocen de él. En concreto esta la define como su «peor vivencia» y afortunadamente no volvió a saber nada más de su acosador.

Lo más sorprendente es que, años después de este tormentoso suceso, Adrián estaba viendo la tele y escuchó a un niño relatar una situación muy parecida a la que sufrió él. «Cuando sacaron su DNI y era la foto del pedazo de cabrón», comentó en el medio citado anteriormente. Esta lamentable casualidad estuvo a punto de hundirle, pero afortunadamente pudo salir adelante y dejar atrás sus fantasmas del pasado. Por suerte este hecho traumático no le ha dejado secuelas y ha podido llegar a lo más alto.

Además de estar concursando en ‘El Desafío’ y en ‘Bailando con las estrellas’, el artista ha tenido papeles en series tan importantes como ‘Velvet’ e incluso ha probado suerte en la pequeña pantalla. Fue uno de los actores que participó en la película ‘El discurso del Rey’, un proyecto que recibió muy buenos comentarios por parte de los críticos.

¿Quién es la novia de Adrián Lastra?

Adrián Lastra comparte su vida con una modelo llamada Clara Chaín que tiene veinticinco años, 15 menos que el. Llevan juntos mucho tiempo y son muy discretos, pero comparten algunas vivencias en sus redes sociales. Clara tiene un papel fundamental en Instagram porque se dedica a crear contenido y es una modelo muy importante, de hecho ha desfilado para Ágatha Ruíz de la Prada y para otros diseñadores conocidos. La joven también ha desarrollado una faceta de actriz, aunque en estos momentos está más centrada en la moda.

Adrián intenta proteger todo lo relacionado con su esfera privada, aunque reconoce que él también utiliza las redes sociales. «Es verdad que tienes que saber jugar a eso, depende también quién seas y en qué momento estés. Hay que tener mucho cuidado», comenta en ’20 Minutos’ cuando le preguntan por su actividad en Instagram. En esta misma entrevista le recuerdan que es uno de los actores más atractivos de nuestro país y le preguntan si se considera una persona narcisista debido a las fotografías que publica en el universo 2.0.

«Los espejos existen y nos gusta mirarnos, pero hay que saber que son puntuales, que lo de las redes sociales, primero, es mentira, y si es verdad no puedes creer que eso te posicione en ningún sitio; que no te dé lo que le daba a Narciso. La belleza no te puede crear soberbia, porque te puede matar», responde haciendo honor al romanticismo que siempre le ha caracterizado. Ahora tiene una oportunidad para mostrar esta faceta tanto en Antena 3 como en Telecinco.