Una pareja habla en Tinder durante años y lo que pasa nadie lo esperaba

Tinder nació el 15 de noviembre de 2011, y desde entonces se ha convertido en la aplicación de citas más popular del mundo. A través de ella, se han conocido millones de personas, como Michelle Arendas, de 21 años, y Josh Avsec, de 22 años, que son los protagonistas de esta historia.

La pareja que estuvo tres años conociéndose en Tinder

Todo comenzó en 2014, cuando los jóvenes tuvieron un ‘match’ en Tinder. Josh le envío un mensaje a Michelle, pero esta esperó dos meses para responderle: «¡Oye, lo siento, mi teléfono murió!», le dijo después de este tiempo. Poco después, dejaron de hablar hasta transcurridos otros dos meses, cuando Josh decidió seguir con la conversación en la aplicación con una excusa: «Oye, lo siento, estaba en la ducha».

Luego, Michelle le respondió un mes después, y ambos siguieron con esta actitud durante tres años, nada más y nada menos. Josh decidió compartir en Twitter una captura de la pantalla de la conversación que había mantenido con Michelle en Tinder. Los jóvenes recibieron muchísimo apoyo por aparte de los usuarios, que les animaron para que se conocieran en persona.

Pero lo que seguro no esperaban es que Tinder les ofreciera unas vacaciones pagadas. «Es hora de que se reúnan en la vida real. ¡Tienes 24 horas para decidir la ciudad en la que quieres tener tu primera cita y te enviaremos allí!», publicó la aplicación de citas en Twitter.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) July 10, 2017

¡Dicho y hecho! Los jóvenes eligieron Hawai como destino para su primera cita, a lo que Tinder les respondió: «Os mandamos a Maui, ¡pero no podéis tardar dos años en hacer las maletas!

After a long debate over your unbelievably generous offer, our dream first-date would be in Hawaii. Meet you in Maui?? @mch_rnd — Josh Avsec (@Wes_03) July 11, 2017

Antes de poner rumbo a Hawai, Josh y Michelle acudieron al programa ‘Good Morning América’ para conocerse. «Este es un sueño hecho realidad. No puedo creer que la esté viendo en este momento», confesó él. «Hasta ahora ha sido una aventura loca», reveló ella.

RIGHT NOW ON @GMA: @Wes_03 and @mch_rnd meet for the first time, LIVE on @GMA after talking on Tinder for 3 YEARS… pic.twitter.com/V6GPJ5M10M — Good Morning America (@GMA) July 25, 2017

Sin lugar a dudas, se trata de una de las historias más curiosas de Tinder.