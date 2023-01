Tinder no está en la lista: estos sí son los mejores lugares para encontrar pareja

Se acerca el día de San Valentín y puede que todavía no hayas encontrado a tu media naranja o a esa ilusión que puede convertirse en alguien realmente importante en tu vida. Ligar por Tinder es tendencia en la sociedad en la que vivimos, pero lo cierto es que no podemos olvidar la manera en la que se ligaba antes, porque tal vez sea ahí donde se encuentre el amor de nuestra vida. Toma nota porque vamos a presentarte a continuación, la lista con los mejores lugares para encontrar pareja y ya te adelantamos que Tinder no es uno de ellos.

Los mejores lugares para encontrar pareja

Si no sabes cómo dar con esa persona especial, o consideras que necesitas métodos que nada tengan que ver con la tecnología, te gustará saber que los expertos recomiendan por ejemplo recurrir a nuestro círculo de amigos (un 33%), o también a salir por la noche (25%). Por este motivo hemos recopilado para ti estas y otras maneras de encontrar el amor y estamos seguros que alguna de ellas te va a resultar eficaz.

En un bar

En un bar el ambiente es relajado, divertido, puedes ir con amigos, tomar copas y es muy fácil establecer contacto visual con alguien que te guste y en el caso de que coincida y hagáis «match» sólo tienes que acercarte e invitarle a tomar algo o presentarte con una sonrisa y una actitud festiva.

Paseando al perro

Los perros se han convertido en un gran método para encontrar pareja e incluso sin que apenas tengas que hacer nada. Son muchas las personas que tienen perro, así que seguro que cuando paseas a tu mascota, te paras a hablar con muchas personas. Piénsalo puede que el amor de tu vida pasee como tú a un bonito perro y en caso de no tenerlo y querer probar, puedes ofrecerte a un amigo para pasearle a su mascota.

En una cafetería

Tomando un café puedes relajarte, leer un libro pero también mirar a tu alrededor porque puede que alguien esté como tú, disfrutando de su café. Además encontrar pareja en una cafetería, a plena luz del día y sin alcohol de por medio, hace que podamos prestar mayor atención y hasta cierto punto, tener mejor criterio de elección.

Cine, teatros y museos

Mucha gente va al cine, al teatro o a ver museos completamente solos y lo cierto es que en un ambiente de cultura puedes conocer a gente muy interesante y lo mejor de todo, con gustos similares. Todo eso que tendrás ganado.

Con amigos

A través de tus amigos puedes conocer a nuevos amigos y quizás alguno de ellos pueda ser una oportunidad de amor. Ya sea en una cena, o en una salida de fin de semana. Puede que tus amigos te quieran presentar a alguien y aunque sabes que van a cotillear, también es cierto que te darán toda la información y podrás preparado/a la cita y sabrás que te vas a encontrar.

En una fiesta

Si te invitan a una fiesta no te hagas el remolón/a. Sencillamente ve y diviértete. El ambiente festivo propicia las risas, y también conocer gente así que puede que tu amor esté en esa fiesta de empresa o de amigos a la que te han invitado.

De compras

Ya sea mientras «peleas» por la última prenda de las rebajas, paseando por un centro comercial o pagando en la caja. Puede que de repente te encuentres con alguien que te atrae y lo único que tendrás que hacer es sonreír y por qué no, acercarte a hablar con él o con ella.

En el gimnasio

El gimnasio exige concentración aunque eso no implica que no puedas aprovechar para fijarte un poco a tu alrededor y comprobar si alguien está usando la misma máquina en la que tú estás subido/ a o tal vez alguien necesita de tu ayuda.

En el supermercado

Todos hacemos la compra a diario o semanalmente y aunque generalmente nos centramos en la lista de lo que tenemos que comprar, no implica que no podamos «chocar» nuestro carrito de repente con alguien que no esperábamos. Sólo debes estar atento/a y verás como hay más posibilidades de las que parece.

Internet

Por último, puedes encontrar también pareja en internet. No sólo en apps de citas, sino también a través de las redes sociales como Facebook o Instagram donde puedes saber mucho más de las aficiones de esa persona, además de ver cómo es físicamente y qué tipo de amigos tiene.