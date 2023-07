Pablo Motos revela el secreto más íntimo de su relación

Se acabaron los secretos en la vida de Pablo Motos. El presentador ha intentado mantener su privacidad al margen de los focos, pero ha llegado el momento de contar la verdad y no lo ha dudado. Es un maestro del entretenimiento, sabe mejor que nadie cómo funciona la televisión y ha actuado en consecuencia. Todo el mundo sabe que su mujer, la discreta Laura Llopis, forma parte de ‘El Hormiguero’, pero nadie sabe qué papel juega exactamente en la vida del comunicador.

Pablo ha desvelado un dato muy íntimo sobre su mujer: cómo logró conquistarla. Antes de profundizar en esta noticia debemos tener en cuenta que el matrimonio es bastante prudente. No suele posar en ningún acto, intenta estar lejos del foco y apenas hacen declaraciones en común. Sin embargo, la audiencia tiene claro que Laura es fundamental para ‘El Hormiguero’. Hace unas semanas salió publicado que fue la encargada de convencer a Ana Soria para que acudiera al programa. Hasta la fecha nadie había logrado nada parecido.

Pablo Motos desvela el secreto de su mujer

Pablo le ha querido rendir un pequeño homenaje a su mujer y ha asegurado que le costó mucho trabajo conquistarla porque no estaba receptiva. “El desprecio más grande que te han hecho en la vida no es nada comparado con lo que ella me hacía a mí”, desveló en su programa. Laura Llopis estaba centrada en otros asuntos y no tenía interés en Motos, quien no dejaba de intentar seducirla. No se cansó hasta que consiguió que se fijara en él y lo hizo de una forma bastante curiosa. Antes de entrar en detalles debemos aclarar un aspecto.

Laura Llopis es una gran profesional, todo el mundo que ha trabajado con ella tiene un recuerdo fantástico y sus compañeros de ‘El Hormiguero’ le adora. La única razón por la que no quiere salir en la pequeña pantalla es porque ha elegido un camino diferente, pero no esconde nada. Laura tiene mucho peso en Antena 3, a pesar de que su marido ejerza de maestro de ceremonias. Es decir, si Pablo ha sacado el secreto de Laura a la luz es porque tenía su autorización.

Señalan a Laura Llopis

Gracias a ‘El Hormiguero’ y a Antena 3, Pablo Motos y Laura Llopis son uno de los matrimonios más influyentes de los medios, pero ¿cómo lo han conseguido? Motos asegura que le costó mucho convencer a Laura para que le diera una cita. Al final llamó su atención porque le regaló un calefactor un día que hacía mucho frío y ella estaba incómoda.

“Un día pensé que no podía morirme sin besarla, pero la oportunidad me llegó gracias al frío que hacía en el estudio de radio donde trabajábamos. Ella comentó que hacía mucho frío y yo salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez me miró, la miré y surgió el flechazo”, ha desvelado. Llopis ha sido señalada. La audiencia cada vez la conoce mejor. Sin embargo, ella quiere seguir siendo un rostro secundario.