Se acaba el mes de agosto, y con él muchas personas vuelven a la rutina de su día a día, pero en realidad el verano no finaliza hasta el 23 de septiembre, aunque el tiempo ya está comenzando a cambiar. El 1 de septiembre comienza lo que se conoce como el otoño meteorológico (o climatológico). Pero ¿qué es el otoño meteorológico y por qué es diferente al astronómico?

Se conoce como otoño astronómico al establecido, en cuanto al que se conoce por su estación del año. Es decir, es el que empieza el 23 de septiembre y finaliza el 21 de diciembre. Pero la realidad es, como comprobamos cada año, que el otoño comienza algo antes. Si hablamos de temperatura y tiempo, España ya se encuentra a las puertas del otoño meteorológico porque ya los termómetros ya están bajando y las lluvias se están dejando notar.

Otoño meteorológico

Si alguna vez te has preguntado por qué el otoño comienza el 23 de septiembre y no una vez que termina el sofocante calor del mes de agosto, aquí te lo explicamos. La realidad es que con el fin del octavo mes del año las temperaturas empiezan a bajar, y el tiempo cambia, produciéndose una mayor tendencia a las lluvias y tormentas que han estado ausentes durante meses.

El otoño meteorológico empieza el 1 de septiembre y finaliza el 30 de noviembre, es decir, comienza 20 días antes del equinoccio que marca el inicio del otoño astronómico – el 23 de septiembre- que dura hasta el 21 de diciembre.

La diferencia entre ambos otoños radica en la temperatura y el tiempo. El meteorológico tiene en consideración el tiempo propio de cada estación, que en realidad, llega ligeramente antes de que se produzca el equinoccio, y también se acaba antes. Sería la transición entre una estación y otra.

Verano meteorológico

Esto no sólo pasa con el otoño, sino que ocurre con todas las estaciones del año. Una diferencia que se entiende mejor si lo comparamos con el verano. Las temperaturas más calurosas del año suelen darse entre el 15 de julio y el 15 de agosto, y no el 20 de junio – fecha en la que se produce el solsticio -. Esto ocurre porque, aunque ya empiece a hacer calor, la atmósfera tarda en calentarse, no se trata de un proceso inmediato.

Bajan las temperaturas

Llega el frío a España. Los primeros días de septiembre van a estar caracterizados por una bajada de temperaturas anormal para la época del año en la que nos encontramos.

Se espera que el primer fin de semana de septiembre se produzca un descenso de temperaturas, remplazando los pantalones y camisetas cortos por sudaderas y ropa de entretiempo. También cobrarán protagonismo las precipitaciones, que llegan a la península por el acercamiento de una borrasca.

Pero esto no durará mucho, porque se prevé que las temperaturas vuelvan a subir, y se mantengan por encima de lo habitual durante todo el otoño meteorológico.