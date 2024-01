Nuevas críticas a Brad Pitt: su compañero de piso afirma que el actor no se duchaba

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016. Los actores confirmaron su situación sentimental después de numerosas especulaciones. Fuentes cercanas aseguraron que iban a hacer todo lo posible para guardar las formas, pero el paso del tiempo ha demostrado que ninguno de los dos está dispuesto a guardar silencio. A pesar de la buena fama que tiene el artista de Hollywood, cada vez son más los que ponen en duda su vida personal y recientemente ha salido a la luz una información que le sitúa en el centro de todas las miradas. Un actor que compartió piso con él durante un tiempo ha asegurado que era poco higiénico.

En esta noticia vamos a reflexionar sobre los datos que ha aportado Jason Priestley, un famoso actor de 54 años que es íntimo amigo de Brad. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que le conoce muy bien, pues estuvieron compartiendo piso en Los Ángeles antes de que el exmarido de Angelina Jolie se convirtiera en una estrella internacional. A pesar de que ha intentado guardar las distancias, son muchos los que quieren saberlo todo sobre él, por eso hay tanta gente que está dispuesta a llegar hasta el final con tal de descubrir sus secretos.

Jason ha asegurado que Brad Pitt no se duchaba con frecuencia. Insiste en que visitaba muy poco el servicio, pero ha dejado claro que en la actualidad ha cambiado su mala costumbre. Esta información ha dado la vuelta al mundo porque el intérprete sigue siendo uno de los famosos más atractivos de los últimos tiempos. Por ese motivo ha llamado tanto la atención que su fama no cuadre con su comportamiento. Ahora solamente hace falta saber la razón por la que su antiguo compañero de piso ha filtrado una noticia de estas características.

¿Es angelina Jolie la mano negra de Brad Pitt?

Los hábitos poco higiénicos de Brad Pitt están en boca de todos y se han unido a otra polémica que también ha corrido como la pólvora. En las últimas semanas ha quedado claro que el actor no tiene buena relación con su hijo. El conflicto estalló después de su separación de Angelina, por eso muchos piensan que la artista está detrás de las informaciones que han situado a Pitt en el centro del problema.

«El equipo de Brad cree que ella ha estado jugando a estos juegos durante años, pero no quieren verse envueltos en una batalla con ella. Han pasado años y años en los que ella ha contado y vuelto a contar las mismas cosas venenosas sobre él y la realidad es que ha alejado a los niños, y la realidad es que eso molesta a Brad», comentan fuentes cercanas al entorno del estadounidense.

Pax, el hijo de Brad Pitt del que todo el mundo habla, utilizó sus redes sociales para definir al actor como «una persona terrible y despreciable». Estas palabras generaron una gran expectación y estamos en disposición de afirmar que el conflicto todavía no ha terminado. El artista considera que el joven ha sido muy desagradecido. Insiste en que ha dado una información que no se ajusta a la verdad. Mientras tanto, Pax sigue al lado de Angelina Jolie e insiste en que sus hermanos «tiemblan de miedo cuando está presente» Pitt.

La decisión que ha tomado Brad Pitt

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de los últimos tiempos, Brad Pitt todavía tiene mucha gente en contra y ya no cuenta con la misma protección. En estos momentos hay mucha libertad para hablar de su pasado, por eso su antiguo compañero de piso ha asegurado que cuando era más joven no invertía mucho tiempo en su higiene personal. El exmarido de Angelina Jolie no está dispuesto a escuchar más informaciones de este tipo, pero ha tomado una decisión: no hacer nada. Piensa que es lo mejor para que el público olvide la polémica. Es la misma postura que adoptó cuando Pax le acusó de ser un mal padre.

«La publicación de Instagram es triste y frustrante porque no mejora las cosas», ha explicaron en ‘Daily Mail’ varios testigos que conocían muy bien el conflicto. Estas personas aseguraron: «incluso cuando lo que se dice es malo para él, Brad solo respeta las voces de los niños». Después de estar tantos años triunfando como actor se ha dado cuenta de que la única forma de apagar fuegos es haciendo caso omiso a la persona que los crea.

Desde que se separó de Angelina Jolie, Brad Pitt ha tenido que enfrentarse a situaciones incómodas que no le han dejado en un buen lugar. Sin embargo, todavía hay mucha gente que le quiere y que está dispuesta a ayudarle en todo lo posible. Sigue disfrutando de un ejército de seguidores muy numeroso. Es el mismo ejército que ha colaborado activamente para restar importancia a las informaciones difundidas por Jason Priestley.