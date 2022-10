La nueva vida de Ernesto Neyra: cárcel y asistencia al juzgado

Ernesto Neyra es el ex de Carmina Ordoñez, la que fue reina de la prensa rosa antes de su fallecimiento, presentó en sociedad a este artista. Después de esta relación, emprendió una nueva vida con Lely Céspedes, la mujer que le acabó denunciando por la falta de manutención para sus hijos, una vez se materializó el divorcio. Las acciones de Neyra han provocado que tenga una nueva vida, después de su paso por la cárcel esta es su nueva vida con asistencia al juzgado incluido. El bailarín tiene además un cara a cara en los juzgados pendiente con Francisco Rivera, el hijo de Carmina Ordoñez.

Ernesto Neyra tiene una nueva vida tras pasar por la cárcel

El mundo de la prensa rosa conoció a un Ernesto Neyra famoso gracias a la relación que tuvo con Carmina Ordoñez. La madre de Julián Contreras y Francisco Rivera, fue la que nos descubrió a un bailador que ha acabado ocupando las portadas de algunas publicaciones del corazón. Durante los últimos tiempos no ha tenido demasiada suerte.

El 8 de agosto de 2020 fue detenido después de no ingresar de forma voluntaria para cumplir con una condena de 90 días por incumplir la pensión de manutención de sus tres hijos. Tuvo que pasar por la cárcel y pagar la correspondiente multa de 7.200 euros para poder salir y volver a recuperar la relación con sus hijos.

El bailarín por su parte llevó al hijo de su expareja, Francisco Rivera, ante la justicia por unas declaraciones que el generaron la polémica. Después de llegar a los juzgados no se pudo obtener ningún acuerdo, según los letrados: “entendemos que estamos dentro de nuestro espíritu de libertad de expresión, por tanto, no ha habido acuerdo”.

Francisco Rivera por su parte defendía: “la esta vida no vengo a pleitear, vengo a disfrutar, pero no tengo más remedio que plantear estas situaciones porque me imputan delito que no he cometido. Nos veremos en los juzgados con las personas que haga falta. Que llevo 20 años soportando”.

Neyra se ha convertido en el foco mediático durante estos años, con su exmujer o con el hijo de una de sus exparejas, no ha parado de pisar los juzgados y hasta la cárcel. Poco queda de aquel hombre del que se enamoró Carmina Ordoñez, a sus 60 años vive una vida muy distinta de aquellos tiempos.