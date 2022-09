El pasado viernes, Canales Rivera se convertía en el invitado estrella del Deluxe. Durante su intervención, además de revelar cómo se encuentra tras la cogida que le llevó al hospital, también dio a conocer algunos entramados familiares. El torero explicó los motivos por los que su relación con Francisco Rivera lleva rota desde hace años. «Yo puedo intuir el por qué. Ahora han pasado muchos años y me siento feliz, pero me lo imagino», comentó.

“Había un apoderado que yo tenía en el año 97, que era un empresario importante, que hizo lo posible por juntarnos para torear en la misma plaza, y él en ningún momento quiso. ¿Puede ser esa la razón?», añadió Canales. «Nunca he pensado que él (hace referencia a Francisco Rivera) se sienta superior a mí. En privado nos llevábamos bastante bien y coincidíamos bastante en el campo, pero a la hora de los despachos siempre me sentí ubicado en otro lugar», opinó el invitado. “Yo le di mucho tiempo a esta profesión y estoy muy orgulloso, pero uno de los motivos podría ser perfectamente ese, que yo no les cuadraba para nada en un momento que, perfectamente, los empresarios querían lo podrían cuadrar”, finalizó.

Eso no fue todo, porque Teresa Rivera también participó en la emisión y, aseguró que le había sorprendido que Francisco no la diera el pésame por la muerte de su marido, que tuvo lugar en 2021. También reveló que intentó mediar para que solucionaran sus problemas, pero sin éxito.

Unas horas después, Francisco Rivera reapareció en un lugar muy especial, en la plaza de San Francisco en Sevilla, que se convirtió en un escenario de lujo para la celebración de los conocidos Premios Escaparate. Además de hablar de su faceta como cantante y recibir numerosos halagos gracias a su larga trayectoria como torero, Francisco también tuvo que responder a las preguntas de los periodistas allí congregados y, una de ellas tenía relación sobre su tía.

Haciendo gala de su discreción, Francisco Rivera optó por sonreír y decir unas escuetas palabras. “Que bien”, indicó con una sonrisa. Con estas breves declaraciones el reconocido torero se desvinculó de cualquier tipo de comentario que hizo Canales en el citado formato. Es necesario recordar que, el marido de Lourdes Montes siempre ha abogado por mantener en un segundo plano todo lo relacionado con su vida privada.

Los Premios Escaparate 2022

Otros de los rostros conocidos que acapararon todas las miradas en los Premios Escaparate 2022 fuero los premiados: Lucero Tena, Eugenia Martínez de Irujo, Carla Royo-Villanova, Blanca Entrecanales, el decorador Lázaro Violán, Kiki Morente, Ainhoa Arteta, Susanna Griso, Juan Habichuela, Miguel Abellán, Antonia Dell’Atte, Raquel Meroño y Santi Sierra. Por otro lado, Placido Domingo se convirtió en el Padrino de Honor de una noche que puso el broche de oro a la temporada estival.