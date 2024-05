Los novios de Georgina Rodríguez antes de Cristiano Ronaldo

El nombre de Georgina Rodríguez empezó a sonar con fuerza en 2016 a raíz de su relación con Cristiano Ronaldo, pero diversas fuentes aseguran que no es el único novio famoso que ha tenido la empresaria. En estos momentos es un rostro que brilla con luz propia y no necesita a nadie para generar contenido, de hecho es una de las influencers mejores pagadas de la época. Ha recibido muchos ataques por parte de sus enemigos. Le acusan de haberse acercado a Cristiano para sacar rendimiento económico, aunque en la actualidad Georgina disfruta de su propio patrimonio y lleva una vida repleta de lujos que no tienen nada que ver con Ronaldo.

Georgina Rodríguez ha protagonizado su propia serie en Netflix y su nombre figura en la lista de los eventos más destacados de la crónica social. Tiene empresas, una colección de coches de lujo y una cuenta de Instagram que genera muchísimo dinero, por eso es un buen momento para centrarnos en ella como personaje. Dejando a un lado su historia de amor con Cristiano Ronaldo, la vida sentimental de la modelo esta repleta de acontecimientos importantes. A continuación desvelamos qué famosos podrían haber ocupado el puesto que actualmente tiene el futbolista.

Alberto Santana

Diferentes medios aseguran que Georgina Rodríguez mantuvo una relación sentimental estable con Alberto Santana, quien se dio a conocer en el conocido programa de Telecinco ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. En su momento tuvo tanta repercusión que en Mediaset le propusieron otros proyectos y terminó siendo una de las estrellas de ‘Supervivientes’. Actualmente se sabe muy poco de él, no tiene presencia en la pequeña pantalla y está centrado en sus redes sociales, donde ejerce de modelo e influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Santana (@alberto_ss)

Según la colaboradora Amor Romeira, Alberto y Georgina estuvieron enamorados durante un tiempo. El problema es que este noviazgo no llegó a buen puerto, Cristiano Ronaldo terminó apareciendo en la vida de la empresaria y esta dejó de tener contacto con Santana.

Georgina pudo mantener en secreto su historia con Alberto Santana porque en aquella época no era famosa. Ahora no puede esconder nada, tanto es así que durante una entrevista en ‘Harper’s Bazaar’ reconoció: «Son las pequeñas cosas las que echas de menos. Poder sentarte en un banco en la calle o ir al parque con tus hijos sin sentirte observada».

Miguel Ángel Silvestre

Aunque el romance no duró mucho, Georgina Rodríguez estuvo con Miguel Ángel Silvestre. El actor es uno de los hombres más famosos de nuestro país. Protagonizó la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’ y a partir de ese instante ganó mucha popularidad. Su trayectoria sentimental ha estado en boca de todos, pero casi nadie sabía que estuvo a punto de ser novio de Georgina.

La influencer quiere evitar las críticas y prefiere no hablar de este tema. Lo cierto es que siempre se ha mantenido al margen y nunca ha entrado a confirmar o a desmentir los rumores que circulan sobre ella, pero fuentes cercanas insisten en que estuvo con Miguel Ángel. Pero, ¿por qué Rodríguez tiene miedo de romper su silencio?

«Yo hablo, pero no puedes hacer felices a todos. No puedes dejar que nadie te influya, que dudes de ti mismo o que los pensamientos negativos te desvíen de tu camino», devela en el medio citado anteriormente. «Los comentarios negativos vienen de personas que no me conocen. No puedes dejar que ese tipo de toxicidad domine tu vida o tus pensamientos».

Javi, de la ‘Isla de las Tentaciones’

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi (@salvajetravel)



Georgina Rodríguez ha relatado en numerosas ocasiones como conoció a Cristiano Ronaldo e insiste en que es el hombre de su vida. Según cuenta,la primera vez que le vio fue en el establecimiento donde trabajaba. «Ese día me tocaba salir a las cinco de la tarde y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos, inmediatamente me sentía nerviosa y atraída por él», cuenta en su documental, ‘Soy Georgina’.

Esta historia de amor le ha dejado huella, pero no hay que olvidar que antes de conocer a Ronaldo también estuvo enamorada. El afortunado fue un joven llamado Javier que posteriormente se hizo un hueco en Telecinco porque le contrataron para trabajar en ‘La isla de las Tentaciones’. Tal como ha salido publicado, se conocieron durante su adolescencia y el modelo continúa teniendo contacto con la familia de Georgina. En concreto habló con su hermana Ivana después de salir a la luz esta noticia para asegurarse de que todo estaba en orden porque no quería que nadie desconfiase de él.