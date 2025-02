No estamos preparados para lo que llega: la AEMET avisa sobre esta zona de España

La AEMET avisa sobre esta zona de España, no estamos preparados para lo que llega, un destacado cambio de ciclo que puede ser clave. Es importante estar pendientes de la previsión del tiempo, ya que es el elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Tocará estar pendientes de todo lo que está a punto de pasar, de la mano de una serie de cambios que pueden ser claves. Habrá llegado el momento de apostar por este tipo de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unos días de cambios.

Tenemos que empezar a pensar en un cambio de ciclo que puede ser lo que nos afecte de lleno y que en cierta manera nos obliga a salir de casa con el paraguas en mano. Estas lluvias que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado que llegarían con tanta fuerza. Son días en los que quizás hasta ahora no teníamos en mente, pero el invierno está todavía muy vivo y eso quiere decir que tenemos que ver qué es lo que nos está esperando de la mano de determinados cambios.

La AEMET avisa sobre esta zona de España

Esta zona de España estará pendiente de una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno. De la mano de una serie de elementos que pueden llegar a ser fundamentales, una situación que realmente puede acabar siendo la que marque un antes y un después.

Un cambio radical que, sin duda alguna, deberíamos empezar a ver llegar, de la mano de una serie de detalles que serán claves y que en cierta manera acabaremos obteniendo de una forma nunca vista. De la casi primavera que empezamos a notar, pasaremos a un casi invierno, con algunos matices.

Las altas temperaturas de días anteriores se han visto empañadas por un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Tocará ver qué es lo que nos está esperando, de la mano de una serie de detalles que serán fundamentales. Quizás hasta ahora no sabíamos lo que nos está esperando a no ser que estemos pendientes de las últimas novedades de la AEMET.

Habrá llegado ese momento en el que debemos estar muy pendientes de un cielo que nos trae novedades destacadas en este ecuador de la semana.

No estamos preparados para lo que llega

Estamos viviendo unos días en los que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta que dejamos atrás el invierno y nos encaramos hacia una primavera que traerá consecuencias totalmente inesperadas. Tenemos que ver llegar un giro radical que acabará siendo lo que marque la diferencia.

La web de la AEMET no deja lugar a dudas sobre lo que nos está esperando y para lo que quizás no estamos preparados: «Precipitaciones que pueden localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Baleares a primeras horas del día. Nieblas matinales en la vertiente atlántica, localmente densas en el valle del Guadiana. Intervalos de viento fuerte del sur en el litoral atlántico de Galicia». Las alertas estarán activadas ante algunos detalles: «Durante las primeras horas del día, abundante nubosidad en Baleares, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta, tendiendo a partir de la mañana a poco nuboso y sin precipitaciones. En el resto de la Península estará poco nuboso, con predominio de nubes altas, pero a partir del mediodía la llegada de un frente cálido aumentará la nubosidad por el noroeste, dejando precipitaciones en el oeste de Galicia. Brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica, localmente densas en el valle del Guadiana. En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias ocasionales en el norte de las islas occidentales y poco nuboso en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en aumento en el nordeste y en montañas de toda la Península y en descenso en Baleares, mientras que en el resto de la Península y en Canarias no se esperan cambios significativos. Mínimas en descenso generalizado salvo en el noroeste peninsular, donde aumentarán, y en el litoral mediterráneo y los archipiélagos, donde no se esperan cambios. Las heladas se extenderán, afectando al este de la meseta Norte y a la mayor parte de las montañas peninsulares, siendo moderadas en cotas altas de Pirineos. Se esperan vientos flojos a moderados en la Península, con predominio de las componentes norte y oeste, y con cierzo moderado en el Ebro tendiendo a amainar a lo largo del día. En los litorales los vientos soplarán moderados, de modo que en el oeste de Galicia soplará del sur con intervalos de fuerte, en el Estrecho y Alborán poniente moderado a primeras horas, amainando posteriormente y, en el resto del Mediterráneo y en Baleares, moderado de componente norte, con régimen de tramontana. En Canarias soplará un alisio moderado».