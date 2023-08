La nieta de María Teresa Campos da la peor noticia sobre su abuela y todo el mundo se queda en shock

La salud de María Teresa Campos lleva mucho tiempo en boca de todos, concretamente desde que Terelu Campos reconoció que tenía “un problema cognitivo importante” y pidió que nadie le hiciera fotos. ¿Cómo se encuentra en la actualidad y por qué hay tanto miedo al hablar del tema? Terelu insiste en que no están ocultando nada, asegura que lo único que están haciendo es proteger a la presentadora. Siempre ha sido una estrella y consideran que lo mejor es proteger su privacidad. Recientemente su nieta, la famosa colaboradora Alejandra Rubio, ha confirmado lo que muchos sospechaba.

Los espectadores de Telecinco están en shock. Alejandra ha hablado de la situación de María Teresa Campos y por primera vez ha sido totalmente sincera. Reconoce que su abuela no está bien, por eso su familia le está protegiendo. “Ya no soporto más ver sufrir a mi madre”, ha declarado Terelu. Y Alejandra explica: “Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro”.

La noticia sobre María Teresa Campos

Terelu Campos reconoció hace mucho tiempo que su madre “ya no era la misma” y que necesitaba ayuda de forma constante. De hecho contrató a una nueva empleada doméstica para que estuviera con ella y no le faltase la compañía. “Nos vamos turnando”, contestó Terelu cuando le preguntaron si Carmen Borrego también pasaba tiempo con la presentadora. Lo último que se sabe es que Alejandra Rubio ha hablado en ‘Así es la vida’ sobre esta situación y ha reconocido que la salud de su abuela es muy concreta.

“La gente opina sin saber. Esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar. No queremos que se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real”, declara Alejandra. Quiere que todo el mundo comprenda por qué Terelu ha hecho público el problema de María Teresa Campos.

El comportamiento de la familia Campos

La hija de María Teresa Campos, que conoce muy bien cómo funcionan los medios, pidió que ningún periodista le hiciera fotos a la presentadora. Recordó que María Teresa llevaba toda la vida trabajando y que se merecía descansar, pero ahora ha sido ella la que ha tratado el tema públicamente. Alejandra Rubio ha opinado sobre la entrevista que ha hecho Terelu. “Mi madre ha estado dura y firme en sus palabras. Al leerlo no me lo creía porque ha sido muy clara y Carmen está sufrimiento mucho y es su hermana”.

No puede estar sola

María Teresa Campos siempre ha sido una mujer independiente. De hecho es de las primeras comunicadoras feministas que empezaron a tener voz en los medios. La esencia la conserva, pero sus hijas reconocen que ya no se puede valer por sí misma y que eso le está generando sufrimiento. Necesita ayuda para todo y depende de su entorno para dar cualquier paso. Eso sí: siempre será una estrella y un icono.