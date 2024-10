Mutua Madrileña premia las mejores ideas creativas contra la violencia de género de los estudiantes

La Fundación Mutua Madrileña ha dado a conocer los ganadores de la décima edición de su concurso “Nos duele a todos”, con el que premia las mejores ideas y creatividades de los estudiantes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación.

Los ganadores de los dos primeros premios han sido el video “No apartes la mirada”, en la categoría de enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y FP Grado Medio); y el corto “Pide ayuda”, en la categoría de enseñanzas superiores (Grado, Posgrado y FP Grado Superior). Los trabajos ganadores han sido seleccionados de entre las más de 220 creatividades presentadas por 639 estudiantes de 123 colegios, institutos y universidades de toda España, lo que supone un aumento de participación del 32% con respecto a la edición anterior.

“No apartes la mirada” está realizado por el alumno del IES Lope de Vega de Madrid Hugo Camúñez, estudiante de 2º de Bachillerato de la rama de Artes Escénicas, y refleja en menos de un minuto la necesidad de no dar la espalda a cualquier situación de maltrato que podamos intuir, percibir o presenciar. “Quería contar una historia que no se hubiera abordado en la edición anterior y elegí hablar de algo que también pasa y que es que hay gente que habla y oye cosas, discusiones de otras parejas, pero no hace nada. En la estética me inspiré en una serie que vi hace poco, Ripley, en la que hay una escena de unas escaleras en blanco y negro”, explica el joven. Este video también ha sido ganador del Premio especial Tolerancia Cero, que implica la emisión del corto en los canales de Atresmedia.

El otro primer premio, “Pide ayuda”, de la categoría enseñanzas superiores, ha sido presentado por los alumnos María Trelles y Cristian Muñoz, del Colegio Severo Ochoa de Murcia, que estudian el 2° año del Grado Superior de Marketing y Publicidad, y pone el énfasis en la importancia de pedir ayuda si sentimos celos, rabia o tentación de controlar a nuestra pareja dado que no es un sentimiento normal y hay que corregirlo. “La idea del vídeo se nos ocurrió al darnos cuenta de que suele ser a la víctima a la que se le dice que pida ayuda. El vídeo trata de enfocar el problema en la persona que tiene estos comportamientos, no en exigir a la víctima que pida ayuda”, explican.

Otros trabajos ganadores

Además de estos dos primeros premios, el certamen concede un total de 20.000 euros en premios divididos en dos grandes categorías: enseñanzas medias y superiores. El segundo premio se lo llevó “Un cruel juego”, de Carla García Cobo y Iratxe Emparan García, del IES Lope de Vega de Madrid; y hubo dos terceros premios que recayeron en “El lenguaje importa”, una canción firmada por tres alumnas del Colegio Santa María Maristas de Collado Villalba en Madrid; y en “Soy una mujer”, de un grupo de estudiantes del IES Cabo de las Huertas, en Alicante.

Por su parte, en enseñanzas superiores, el segundo y tercer premio recayeron, respectivamente, en “No esperes hasta el último momento”, de Alejandro Matencio, del Colegio Severo Ochoa de Murcia; y el tercer premio ha ido para “2015” de Rut Ramos, de la Universidad Politécnica de Valencia. Por último, el premio al proyecto más popular ha sido para el video “Esto no es un juego”, de las alumnas Mara González Blanco, Marina Moya Montes y Julia Martín Cascajero del IES Lope de Vega de Madrid.

Fundación Mutua, contra la violencia de género

Dentro de su línea de acción social, en 2012 la Fundación Mutua Madrileña diseñó una línea de actuación prioritaria contra la violencia de género, en la que trabaja en un doble sentido: por un lado, apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a estas mujeres y sus hijos y, por otro, poniendo en marcha campañas de sensibilización no solo frente a esta lacra, sino promoviendo también el aislamiento social del maltratador.

Desde hace diez años el concurso “Nos duele a todos” invita a los jóvenes a desarrollar ideas y mensajes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación.