Muere Killadamente a los 27 años, ‘influencer’ de República Dominicana que vivía en EEUU

Muere Killadamente a los 27 años, la carismática influencer dominicana que vivía en Estados Unidos, según ha confirmado este sábado su hermana. Carol Acosta, conocida como Killadamente, se hizo famosa en redes sociales gracias a sus mensajes de amor propio y humor. Su fallecimiento fue confirmado por su hermana Kathyan a través de redes sociales. Explicó que Carol Acosta comenzó a ahogarse mientras cenaba, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Fue trasladada de inmediato a un hospital. En cambio, los médicos no pudieron hacer nada por vida. «Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón», expresó Kathyan en un emotivo mensaje que se hizo viral de forma inmediata. Su muerte ha generado gran conmoción en redes sociales, entre familiares, amigos, influencers y seguidores. Todos han querido mandar su más sentido pésame.

Killadamente nació en 1997 en República Dominicana. Cuando tenía 12 emigró a Estados Unidos. En 2015, empezó a publicar contenido en redes sociales. Utilizó plataformas como Instagram y YouTube para compartir mensajes cargados de optimismo, aceptación de los cuerpos y resiliencia.

Su contenido mezclaba humor con reflexiones. De forma rápida empezó a tener miles de seguidores.

En 2017, Killadamente empezó en el mundo de la música con temas como Me amo y no me importa y Qué me hiciste hacer. Fueron canciones que reforzaron su mensaje y rompieron estereotipos sobre cómo deben ser los cuerpos y la autoestima.

Killadamente también habló cómo sufrió bullying (acoso escolar) y discriminación durante su niñez y adolescencia debido a su sobrepeso.

En 2020, la influencer Killadamente se convirtió en madre. Mostró el momento en su Instagram, con más de siete millones de seguidores: «Piel con piel con mi Reina. Dios es tan bueno, gracias por sus oraciones! Oficialmente soy mamá, no tengo palabras!».