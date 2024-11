El motivo por el que Bárbara Rey llevaría tiempo recibiendo este dinero de la Seguridad Social

La polémica en torno a la pensión de viudedad en España ha vuelto a abrir el debate sobre quiénes pueden acceder a ella y en qué circunstancias. Esta prestación, otorgada a personas viudas o separadas de un fallecido, ha sido objeto de debate tras conocerse el caso de Mayte Zaldívar, quien según algunos medios habría contraído matrimonio con Julián Muñoz para poder beneficiarse de la pensión tras su muerte. Las dudas y preguntas que este caso ha generado han llevado a poner la lupa sobre otros famosos, como Bárbara Rey, cuyo posible acceso a la pensión de viudedad de su ex marido, el domador de leones Ángel Cristo, ha indignado a más de uno. Sobre todo después de la exclusiva que sacó a la luz OKDIARIO.

Bárbara Rey tuvo una vida que no solo se limitó a su profesión, sino que también estuvo marcada por su relación con figuras de la alta sociedad, incluyendo una controvertida vinculación con Juan Carlos I. Sin embargo, uno de los episodios más duros en su vida personal fue su matrimonio con Ángel Cristo. Este matrimonio, que duró aproximadamente nueve años, estuvo marcado por momentos difíciles y terminó en un conflicto legal en 1989 en el que Bárbara Rey denunció episodios de maltrato.

Tras la muerte de Ángel Cristo en 2010, la artista habría empezado a recibir una pensión de viudedad, a pesar de haberse divorciado de él más de veinte años antes de su fallecimiento. Esto ha provocado que algunos se pregunten cómo una exmujer puede acceder a este tipo de pensión tras un divorcio tan antiguo.

¿Por qué estaría recibiendo dinero de la Seguridad Social?

En España la pensión de viudedad está destinada a las personas que han sido cónyuges del fallecido y que no han vuelto a casarse ni han establecido una nueva relación de hecho. Para los casos en los que existe un divorcio, la ley establece algunos requisitos adicionales que deben cumplirse para acceder a la pensión. Estos requisitos buscan asegurar que el solicitante fue económicamente dependiente del fallecido o que existen otros factores que justifican la prestación.

Uno de los motivos que permite a una ex mujer acceder a la pensión de viudedad, a pesar de un divorcio, es haber sido víctima de violencia de género. Bárbara Rey ha manifestado en varias ocasiones que sufrió maltrato por parte de Ángel Cristo durante su matrimonio, lo que fue uno de los principales argumentos para su divorcio. La ley contempla que, en estos casos, la víctima de violencia de género puede acceder a la pensión de viudedad sin necesidad de haber percibido una pensión compensatoria.

Bárbara Rey tuvo dos hijos con Ángel Cristo

Otro requisito que facilita el acceso a la pensión de viudedad para una exesposa es tener hijos en común con el fallecido. Bárbara Rey y Ángel Cristo tuvieron dos hijos durante su matrimonio, lo cual cumple con esta condición. Además, cuando Ángel Cristo falleció, Bárbara Rey ya tenía más de 50 años, una edad que según la normativa es relevante en estos casos porque se considera que es un factor de vulnerabilidad económica. Esta combinación de hijos en común y edad avanzada son factores que contribuyen a su elegibilidad para la pensión.

La ley también especifica que, para poder recibir la pensión de viudedad en casos de divorcio, la separación debe haber tenido lugar antes del 1 de enero de 2008. Bárbara Rey y Ángel Cristo se divorciaron oficialmente en 1989, cumpliendo así con este criterio temporal. Este aspecto, establecido para evitar situaciones en las que el divorcio se produce con la única intención de acceder a beneficios posteriores, ayuda a justificar por qué personas como Bárbara Rey pueden optar a la prestación.

Los detalles sobre la última polémica de Bárbara Rey

A pesar de cumplir con varios de los puntos, hay otros factores en el caso de Bárbara Rey que han provocado un debate sobre si debería o no recibir la pensión de viudedad. Uno de estos puntos es la duración de su matrimonio con Ángel Cristo, que fue de nueve años, mientras que la normativa establece que la relación matrimonial debería haber durado al menos diez años para que una ex pueda solicitar la pensión. Además, se establece que entre el divorcio y el fallecimiento no deben haber transcurrido más de diez años. Sin embargo, en el caso de Bárbara, este período fue de 21 años.

En varios casos similares, la jurisprudencia ha demostrado cierta flexibilidad en la interpretación de estos requisitos, especialmente cuando se considera que el solicitante se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica o personal. Los tribunales han emitido sentencias que suavizan los requisitos en situaciones donde existen circunstancias especiales, como antecedentes de violencia de género o un historial de dependencia económica. Este enfoque busca adaptar la ley a realidades complejas, y en el caso de Bárbara Rey, parece que esta flexibilidad jurídica ha sido aplicada.

El hecho de que Bárbara Rey pueda estar recibiendo una pensión de viudedad ha generado opiniones muy variadas. Algunos creen que es justo que, dado su historial de maltrato y la dificultad de su situación económica actual, se le permita acceder a esta ayuda. Por otro lado, hay quienes consideran que las excepciones deberían ser menos frecuentes. De momento ella ha guardado silencio, pero ¿decidirá aclarar esta última polémica en algún momento?