El monumental lío de María Pombo: su negocio está en peligro

Ha estallado una polémica sin precedentes que puede terminar con la buena fama de uno de los rostros más conocidos de nuestro país: María Pombo. La influencer se encuentra en el centro de una gran controversia que podría acabar con uno de sus proyectos más ambiciosos: el Suavefest. Lo que prometía un proyecto inolvidable se ha transformado en un entramado legal y burocrático que pone en peligro no solo el evento, sino también la reputación de la empresaria.

Como cada año, María Pombo ha organizado su ya famoso Suavefest, un festival que ha ganado notoriedad entre sus seguidores. Sin embargo, la edición de 2025 ha generado más titulares de lo esperado y no precisamente por las actuaciones o actividades programadas. El problema radica en la elección del lugar para el evento: el histórico Palacio del Infante Don Luis, un majestuoso edificio del siglo XVIII situado en Boadilla del Monte, Madrid, declarado Bien de Interés Cultural.

A pesar de la ubicación deslumbrante, esta elección ha encendido las alarmas entre varias asociaciones, especialmente Ecologistas en Acción y Amigos del Palacio de Boadilla. Estos colectivos han expresado su preocupación por el impacto negativo que un evento de tal magnitud podría tener tanto en el entorno natural como en la preservación del palacio. Sus objeciones se centran en los posibles daños estructurales y el impacto ambiental que la llegada de miles de personas podría ocasionar.

Los problemas de María Pombo con su festival

El festival, programado para el sábado 14 de septiembre, pretende congregar a unas 7.500 personas, un número considerable que requiere una infraestructura acorde. Según los planes de la organización, el evento incluirá un gran escenario, múltiples camiones de food trucks, puestos de venta, barras, baños portátiles y otras instalaciones temporales para atender a los asistentes.

Sin embargo, lo que ha levantado aún más polémica es que María Pombo ha estado vendiendo entradas con la ubicación del Palacio del Infante Don Luis desde hace meses, sin que se haya obtenido aún el permiso definitivo para utilizar el espacio. Esta situación ha generado críticas y confusión, tanto entre los compradores como entre las autoridades locales. La empresaria cuenta con el apoyo de su marido, el constructor Pablo Castellano, pero cada vez hay más medios investigando esta historia.

El programa ‘Socialité’ ha realizado un exhaustivo análisis la situación, contactando directamente con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para obtener información clara sobre el estado del permiso. De acuerdo con las declaraciones obtenidas, el proyecto para el festival fue presentado recientemente, pero aún falta que se complete la documentación requerida por las autoridades locales. En palabras del propio Ayuntamiento: «Tan solo se ha pedido autorización por parte de los promotores. Aún falta por presentar la documentación que hemos requerido. Trabajaremos al máximo para hacer viable el proyecto, pero siempre respetando el interés de nuestros vecinos y el de la mejor preservación de nuestra joya del neoclásico».

El gran error que ha cometido María

La hecho de que María Pombo ha estado vendiendo entradas sin tener asegurado el lugar del evento ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales y entre los medios de comunicación. Críticos han señalado que la influencer pudo haber actuado de manera precipitada, poniendo en riesgo no solo la viabilidad del festival, sino también la confianza de su público.

Mientras tanto, la promotora del evento ha salido a aclarar la situación, asegurando que la ubicación aún no es oficial y que están en proceso de completar los trámites necesarios para obtener la autorización definitiva. No obstante, este tipo de aclaraciones no han logrado disipar completamente las dudas ni las críticas hacia la organización del Suavefest.

A pesar de haber presentado los permisos necesarios, el festival sigue en un limbo legal y administrativo. La decisión final sobre si el Suavefest se llevará a cabo en el Palacio del Infante Don Luis depende ahora de la rapidez y eficiencia con la que la organización pueda cumplir con los requisitos establecidos por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

La influnecer se enfrenta a un reto bastante complicado

El caso del Suavefest pone en evidencia los desafíos que enfrentan incluso los influencers más exitosos cuando sus proyectos dependen de factores externos y regulaciones estrictas. Mientras los seguidores de María Pombo esperan con ansias el festival, la influencer y su equipo deberán navegar por un complicado laberinto burocrático para asegurar que su evento no solo sea un éxito, sino que también cumpla con todas las normativas legales y de conservación.

María se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera hasta la fecha. La historia, por ahora, está lejos de concluir y todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollan los acontecimientos. No podemos olvidar que la influencer está grabando la tercera temporada de ‘Pombo’, su documental de Amazon Prime y esto quiere decir que podremos ver su sufrimiento en la pequeña pantalla.