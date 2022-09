Mónica Naranjo y su vida sentimental más desconocida: sus parejas, su hijo y todos sus secretos

Mónica Naranjo es una cantante y presentadora que ha conseguido convertirse en todo un referente, esta es su vida sentimental más desconocida. Una potente voz que pone los pelos de punta, unas letras contundentes y un look rompedor son las cartas de presentación de una Mónica Naranjo que consiguió hacerse con el éxito más absoluto en todos los sentidos. A sus 48 años esta catalana puede presumir de haber logrado una carrera de grandes éxitos, un esfuerzo continuado y una pasión por la música que la ha llevado hasta lo más alto son sus cartas de presentación.

La vida sentimental más desconocida de Mónica Naranjo

View this post on Instagram A post shared by Mónica Naranjo (@monicanaranjo)

La cantante y presentadora Mónica Naranjo se ha ganado a pulso una carrera profesional de excepción. Empezando por una carrera musical que se ha convertido en su primera inclusión en el mundo de los famosos. Mónica es todo un ejemplo de superación y de tenacidad en busca de un sueño que se ha acabado haciendo realidad después de muchos esfuerzos por su parte.

México 1994 es el punto de partida de Mónica, con apenas 20 años sacó su primer disco con el sello de Sony Music. Álbumes como Mónica Naranjo, Palabra de Mujer o Minage dieron el pistoletazo de salida de una brillante carrera musical. Una decisión acertada en cuanto a su estilismo marcó su estilo personal. Media melena rubia y la otra media morena, este peinado fue el que le dio un sello de identidad a principios de los 2.000.

Además de mostrar al mundo el chorro de voz que posee, también ha colaborado con distintos programas de televisión. Desde Operación Triunfo, hasta ser la cara visible de ‘La Isla de las Tentaciones’. Es todo un referente también de la pequeña pantalla esta cantante catalana que ha traspasado fronteras.

Cristóbal Sánsano era su productor y primer marido. El matrimonió terminó con la llegada de la fama de la cantante y al mismo tiempo conoció a un Mosso d’Esquadra que le robó el corazón. Óscar Tarruella era el Mosso del que se enamoró al acudir a su casa cuando le robaron. Ambos forjaron una relación que acabó en divorcio, pero antes Tarruella dejó el cuerpo de policía y se convirtió en su manager.

Mónica no ha tenido hijos biológicos, es madre de Aitor el hijo de su ex Oscar. Tuvo un aborto de una niña a la que hubieran llamado Alaia. No ha podido ser, pero eso no ha impedido a la cantante ser igualmente feliz con su vida. No descarta volver a enamorarse y quizás ampliar la familia con más hijos adoptados.