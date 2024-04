El mensaje de Lola Herrera que está haciendo reflexionar a media España

La reconocida actriz Lola Herrera, natural de Valladolid, ha compartido un testimonio que está provocando una profunda reflexión en gran parte de España. En una entrevista con Sandra Sabatés, la dama de la interpretación ha lanzado un mensaje contundente que desafía la noción de que en el pasado se vivía mejor en España que en la actualidad. Siempre siguiendo la opinión de Lola, se ha avanzado mucho y no habría que perder el norte para evitar caer en los errores del pasado. «La memoria es fundamental», ha comentado al respecto. A sus 88 años ha demostrado ser una de las grandes artistas de nuestro país, por eso su voz tiene tanto peso y estas declaraciones han generado una repercusión tan grande.

Durante la conversación, hizo hincapié en la importancia de la memoria, destacando su papel fundamental en la percepción de la realidad histórica y social del país. Su testimonio desafía la idea común de la nostalgia por tiempos pasados y sugiere una reconsideración de las percepciones sobre el pasado y el presente. «Yo cada vez que oigo decir: ‘No, eso pasó hace no sé cuántos años, no vamos a volver atrás’. ¡Tantas veces como sean necesarias! Si hay que volver atrás para recordar y testimoniar cualquier cosa, creo que es absolutamente imprescindible. Es una limpieza que deja las cosas en su sitio».

Las palabras de Lola Herrera podrían marcar un antes y un después. De hecho ya han generado un debate sobre la necesidad del recuerdo y su influencia en la percepción del tiempo. La teoría de la intérprete no solo invita a la reflexión, también plantea preguntas sobre la construcción de la memoria colectiva y su impacto en nuestra sociedad. Su mensaje ha atrapado la atención de de gran parte de la audiencia.

Lola Herrera invita a reflexionar sobre el futuro

Todo ha sucedido en ‘El Intermedio’. Herrera ha reavivado el interés por cuestiones fundamentales sobre la memoria y el pasado, invitando a una reflexión más profunda sobre la situación actual que atraviesa España. Siguiendo su discurso, es necesario que nos paremos a reflexionar para analizar los errores que cometieron nuestros antepasados. Insiste que nuestro país ha progresado mucho, por eso no quiere que nadie dé marcha atrás. A pesar de que sus palabras han sido polémicas, no son pocos los que han puesto en valor el compromiso que la veterana actriz tiene con la sociedad.

«Hemos hecho un camino terrible. A mí todavía me tocó. En el 67 nos separamos mi marido y yo y yo pasé a ser un mueble: no podía firmar unas notas de unos hijos, no podía meterlos en la seguridad social, no podía comprar, no vender, ni alquilar… nada. Es que no éramos nada», ha declarado durante su participación en el programa de La Sexta.

«Es que hemos dado pasos de gigante, es que es una maravilla el camino que se ha hecho. Y no hay que distraerse ni un segundo porque parece que lo que conseguimos las mujeres como que no tuviera un anclaje y tantas cosas que tendrían que estar blindadas con respecto a nosotras, a las personas que siempre nos han puesto la zancadilla y no nos han dejado respirar».

Lola Herrera recalca que su generación ha luchado mucho por conseguir los derechos que están vigentes en la actualidad. Considera esencial que la sociedad continúe avanzando en la misma dirección. Defiende que dividir al pueblo en dos bandos no beneficia a nadie. Su intención es que aquellos que le siguen se paren a pensar antes de tomar ciertas decisiones.

Lola Herrera, una vida dedicada al teatro

A pesar de reconocer que en su trayectoria se ha encontrado con pérdidas y obstáculos, Herrera ha celebrado la suerte de poder dedicarse a un trabajo que ama y de poder mantenerse activa en el escenario con lucidez. Para ella, que le sigan dando oportunidades es un regalo inestimable y una muestra del respeto que el público le sigue teniendo. Según su opinión, la edad no está reñida con el talento y piensa que puede hacer las mismas cosas que antes.

En cuanto al tema de la vejez, Herrera adopta una visión franca y natural. Considera que envejecer es una parte inevitable de la vida, una realidad que todos conocemos desde que nacemos. Lejos de temerla o rechazarla, abraza la vejez como un proceso natural y, al mismo tiempo, como una etapa de la vida llena de sabiduría y experiencias acumuladas.

Las reflexiones de Lola Herrera sobre su profesión, la vejez y la sociedad resuenan con una serenidad y una sabiduría que solo pueden provenir de una vida dedicada al arte y a la introspección. Su actitud positiva y su visión clara son un recordatorio inspirador de la belleza y la profundidad que se pueden encontrar en cada etapa de la existencia humana. Este fin de semana se está hablando mucho de ella a raíz del paso que ha dado en La Sexta. Su discurso, aunque es comprometido, se ha desarrollado dentro de los límites del respeto y ha tenido buena acogida por parte de sus fans.