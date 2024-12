Mario Casas suelta la bomba más inesperada sobre Belén Esteban: «Ella tiene…»

El mundo de la televisión está lleno de conexiones inesperadas y recientemente se ha revelado un curioso vínculo entre Mario Casas, uno de los actores más destacados del cine español, y Belén Esteban, conocida como ‘princesa del pueblo’ o ‘La Patrona’. Durante la gala de los Premios Forqué, el protagonista de ‘Los hombres de Paco’ compartió unas palabras que han generado un revuelo mediático y han evidenciado la simpatía mutua entre ambos.

El pasado fin de semana, Mario Casas estuvo a los Premios Forqué como uno de los invitados de honor. La velada estaba destinada a ser un homenaje al talento del cine español, pero el actor terminó convirtiéndose en el centro de atención debido a unas declaraciones que involucraron a Belén Esteban. Todo comenzó cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de presentar las Campanadas de Fin de Año, un tema que este año ha generado gran interés debido a las polémicas elecciones de presentadores en diferentes cadenas televisivas.

En un principio, Mario descartó completamente la idea. «No me veo, no me veo», aseguró entre risas, explicando que el papel de presentador no era lo suyo. Sin embargo, cuando se le planteó la posibilidad de compartir este reto con Belén Esteban, su respuesta tomó un giro inesperado. «Las daría con Belén Esteban feliz, pero no soy capaz. Me moriría de vergüenza. No tengo ese talento que tienen los presentadores», afirmó con honestidad.

Además, agregó con admiración: «Ella tiene ese talento porque es la princesa del pueblo, pero yo no lo tengo». Nosotros sabemos cómo se ha tomado la colaboradora que el artista haya hablado de ella en esos términos.

Así ha reaccionado Belén Esteban

Las palabras de Mario Casas no tardaron en llegar a los oídos de Belén Esteban, quien no pudo ocultar su alegría. A través de sus redes sociales, la colaboradora de televisión respondió con entusiasmo: «Mario, daríamos las Campanadas y yo te quitaría la vergüenza (en el mejor sentido, no penséis mal). Ya sabes lo que te quiero a ti y a toda tu familia». Este intercambio no solo dejó en evidencia el respeto mutuo, sino también el aprecio que Esteban siente por el actor y su entorno familiar.

El comentario de Mario Casas llega en un momento en el que las elecciones de presentadores para las Campanadas han estado en el centro del debate. Este año, TVE ha apostado por David Broncano y LalaChus, mientras que Antena 3 ha mantenido su pareja estrella: Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

En laSexta, Cristina Pardo y Dani Mateo repiten como anfitriones, mientras que Telecinco ha optado por Ion Aramendi y Blanca Romero, quienes retransmitirán desde Canarias. En este panorama, las palabras de Casas han despertado la imaginación de muchos, que ya sueñan con una dupla tan inesperada como carismática: Mario Casas y Belén Esteban.

El otro revuelo que salpica a Mario Casas

Más allá de sus declaraciones sobre las Campanadas, Mario Casas vivió una velada llena de momentos memorables. Durante la alfombra roja, el actor tuvo que enfrentar preguntas sobre la vida sentimental de su familia. En particular, fue consultado sobre los rumores de un romance entre su hermano Óscar Casas y la cantante Ana Mena, tras la aparición de unas fotografías que parecen confirmar su relación. Con humor y algo de sorpresa, Mario intentó esquivar las preguntas: «Yo es que con Óscar hablo mucho, pero tampoco… ¿Qué quieres que te diga?», comentó entre risas.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó cuando el actor, visiblemente divertido, pidió a su hermano Christian que escribiera a Óscar para advertirle de la situación. Este episodio terminó por consolidar a Mario como uno de los grandes protagonistas de la noche, no solo por su carisma, sino también por su espontaneidad.

La trayectoria de Mario Casas

Conocido por su trayectoria en el cine y su capacidad para conectar con el público, Mario Casas ha demostrado una vez más que su naturalidad es uno de sus mayores atractivos. Desde sus primeros pasos en la industria hasta su consolidación como uno de los actores más importantes de España, el ganador del Goya por ‘No matarás’ ha sabido mantenerse cercano a sus seguidores, incluso en momentos de alta exposición mediática. Tiene mucho talento para salir victorioso de este tipo de escándalos, por eso sus palabras han llamado tanto la atención.

Las declaraciones de Mario Casas sobre Belén Esteban han dejado a muchos soñando con la posibilidad de verlos juntos en un proyecto tan especial como las Campanadas. Aunque el actor ha dejado claro que no se siente cómodo en el papel de presentador, su admiración por la ‘princesa del pueblo’ y la reacción de esta demuestran que la conexión entre ambos es genuina. Sea en la televisión o en la gran pantalla, queda claro que Mario Casas seguirá siendo un nombre que nunca pasa desapercibido.