Marieta habla claro sobre su ‘maternidad’ tras confirmar su relación con Suso Álvarez

Las redes sociales han explotado con la confirmación de una de las noticias más esperadas del verano: Marieta y Suso Álvarez están juntos. Aunque se venía especulando sobre su relación desde hace tiempo, los rumores no habían sido confirmados hasta ahora. La pareja ha decidido acabar con las especulaciones compartiendo un romántico carrusel en el que no están solos: Marieta se ha convertido en la nueva «mamá» adoptiva de Lobo, el perrito salchicha de su novio.

La relación entre Marieta y Suso Álvarez no solo ha llamado la atención del público, también ha marcado el comienzo de una nueva y emocionante etapa en sus vidas. Con el apoyo mutuo y el amor que se tienen, no cabe duda de que juntos lograrán todo lo que se propongan. La ‘maternidad’ de la influencer es uno de los temas más comentados del momento, aunque hay gente que sostiene un teoría bastante delicada. No son pocos los que creen que está haciendo todo lo posible para llamar la atención de la prensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑴 𝒂 𝒓 𝒊 𝒆 𝒕 𝒂 (@iammarieta_)

«Era un secreto a voces… al final mi perseverancia dio frutos. Os presento a mi familia (a Lobo y a Suso les gusta igual de poco hacerse fotos… nada), pero aquí manda la leona. Os quiero». En las fotos, Marieta se muestra radiante, abrazando a su nueva mascota adoptiva, acariciándola y sellando su historia de amor con un beso romántico. Marieta se muestra feliz en esta nueva etapa y considera que es la «madre» perfecta para el perro que tiene su novio.

El primer verano de Marieta y Suso

La pareja está profundamente enamorada, aunque sus detractores lo pongan en duda. Sus redes sociales se han convertido en una especie de álbum de momentos románticos, mostrando todo lo que están viviendo juntos durante su primer verano como pareja. «Así estamos todo el día», comparten con sus seguidores en un vídeo donde el ex novio de Sofía Suescun se lanza sobre Marieta en la piscina, descansando sobre una colchoneta XXL. La complicidad entre ellos es innegable, algo que ya se notaba cuando coincidían en los platós de Telecinco, con un coqueteo evidente.

Ahora, tras la confirmación oficial de su relación, con contundentes palabras por parte de Marieta, quien presentó a Suso Álvarez y a su perrito como «su familia», la joven ha dado otro paso significativo en esta relación que avanza rápidamente.

El gesto que confirma el buen rumbo de la relación

Marieta lleva una cadena con la inicial de Suso Álvarez. Una ‘S’ en color plata cuelga de su cuello, un gesto que ha derretido a Suso Álvarez, quien no dudó en presumir de este detalle en sus redes sociales. «Mirad el collar que lleva puesto», comentó en un vídeo, señalándolo y mostrando sorpresa. No está claro si fue un regalo de Suso o una iniciativa de Marieta, pero lo cierto es que este detalle simboliza un nuevo paso en su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑴 𝒂 𝒓 𝒊 𝒆 𝒕 𝒂 (@iammarieta_)

El noviazgo de Marieta y Suso Álvarez se ha convertido en uno de los temas más importantes del verano. Desde la publicación del romántico carrusel fotográfico, no han dejado de recibir muestras de cariño y apoyo de sus fans. La complicidad y el amor que demuestran en cada imagen y vídeo han hecho que muchos de sus seguidores se sientan identificados y emocionados por ellos.

Sin embargo, como ocurre con todas las relaciones públicas, también han surgido algunas críticas y comentarios negativos. A pesar de esto, Marieta y Suso han demostrado que están más unidos que nunca y que nada ni nadie podrá empañar su felicidad.

Suso Álvarez entierra su pasado de conquistador

El futuro de Marieta y Suso parece estar lleno de nuevos proyectos. Ambos tienen planes de seguir creciendo juntos tanto en lo personal como en lo profesional. En las últimas horas se ha activado un rumor que ha marcado un antes y un después. Cabe la posibilidad de que Telecinco ponga en marcha ‘La Isla de las Tentaciones VIP’, un proyecto que habría llamado la atención de Marieta. ¿sería capaz de poner su amor por el catalán a prueba en este espacio?

Suso ha tenido relaciones con otros rostros conocidos, de hecho su historia con Sofía Suescun llamó la atención de todos y durante mucho tiempo fue un tema recurrente en los platós de televisión. El catalán saltó a la fama a raíz de su participación en el popular concurso ‘Gran hermano’ y desde entonces no ha desaparecido. Hasta hace unos meses mantenía una relación sentimental con una discreta modelo que no estaba interesada en despertar el interés de la prensa, pero ahora este puesto lo ocupa Marieta y todo hace pensar que la cosa va en serio.