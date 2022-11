María Pombo, pillada: esto es lo que tiene en la galería de fotos de su móvil

La resistencia pilló de lleno a María Pombo, David Broncano se mostró muy hábil al pedirle que le enseñará la galería de fotos de su móvil. La influencer más seguida de nuestro país es una joven que se caracteriza por el orden y el saber hacer. Todas las fotos que aparecen en redes sociales son fruto de un estudio exhaustivo y varios intentos hasta conseguir la mejor de todas ellas. En su galería de fotos del móvil había algunas imágenes comprometidas que impactaron de lleno a las redes sociales.

Esto es lo que tiene en la galería de fotos de su móvil María Pombo

María Pombo enseña su lupa de Instagram y su galería. Las partes blureadas no son memes de Perro Sanxe. pic.twitter.com/lhuGHjxU2p — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

María Pombo acudió al programa de La Resistencia de David Broncano. La influencer pidió que sonará el himno de España, dejando al presentador sin habla. A partir de aquí la entrevista fue cada vez más personal. Nos mostró una cara oculta de María Pombo, pero también de su teléfono móvil, la herramienta de trabajo, pero también personal, de la que no se separa.

Todo influencer tiene en su teléfono móvil la herramienta de trabajo imprescindible para poder trabajar. María Pombo no es una excepción, acudió a La Resistencia, armada con él y fue capaz de enseñarlo a cámara. Si a cualquiera de nosotros nos dijeran que enseñemos el teléfono a millones de personas, la respuesta quizás sería un no- rotundo, pero Pombo no tuvo reparos en enseñarlo.

Las fotos de la galería de María Pombo alimentaron la sospecha de un posible embarazo de la influencer. Ella y Pablo Castellano son padres del pequeño Martin. Su hermana Marta acaba de dar a luz a Martina y no sería nada extraño que Pombo se decidiera a aumentar la familia. La experiencia con su primer hijo fue de lo más positiva.

Martín es un sueño hecho realidad de María y Pablo, además de que siempre ha manifestado su intención de volver a ser madre. Por ese motivo no sería nada extraño que tuviera una foto de un predictor y alguna más con cara de sorpresa o mostrando tripa. Algo natural y seguramente deseado por ambos.

Además de este supuesto embarazo, María ha demostrado al mundo que no borra ninguna foto, guarda todas y cada una de las imágenes que consigue con su teléfono. Tiene la memoria del teléfono o la capacidad de guardarlas todas, con lo cual, nos demuestra que realmente es una mujer que convierte cada imagen en un recuerdo más.