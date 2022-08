María, Màrius y Valentina: así son los hijos de Pep Guardiola

Los hijos de Pep Guardiola son casi tan famosos como su padre, este entrenador se ha hecho un hueco entre los catalanes más conocidos del mundo. La carrera de Pep Guardiola está ligada al equipo que le vio brillar de jugador y de entrenador, el Futbol Club Barcelona. Lejos de su tierra natal ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos y toda una filosofía de vida, que ha impregnado también a su numerosa familia. Así son los hijos de Pep Guardiola, María, Màrius y Valentina.

Así son los hijos de Pepe Guardiola: María, Màrius y Valentina

María Guardiola es la hija mayor del entrenador es toda una influencer. En sus redes sociales tiene miles de seguidores y se ha convertido en una auténtica rompecorazones. Ha tenido algunas relaciones sentimentales con jugadores de futbol. Al parecer le gusta el mismo deporte que le ha servido a su padre para ganarse una carrera de lo más lucrativa. María es la más conocida de los tres hermanos que forman la familia de Guardiola y cuya cara conocida es de las más representativas.

Màrius tiene el mismo nombre que Maria, pero en masculino, es totalmente diferente. Al contrario que su hermana es de lo más tímido. No aparece demasiado en las redes sociales, aunque cuando lo hace es imposible no verle el gran parecido con su padre. Es Pep Guardiola de joven y con todos los lujos posibles. Lo hemos visto disfrutar del jet privado o lucir piezas de ropa o complementos de varios miles de euros.

El hijo mediano de Pep Guardiola está estudiando y por lo que vemos en redes, se le da muy bien. Aprovecha al máximo la tranquilidad y la educación que le han podido dar sus padres para formarse en aquello que más le gusta. Comparte instantes de reflexión y frases celebres con alguna cena con amigos.

Valentina es la pequeña de los hijos de Pep Guardiola es menor de edad por lo que no aparece en redes sociales y su privacidad es total. La hemos visto acompañar a su padre a algunos acontecimientos deportivos. Al igual que el resto de familia, es una joven alta, delgada y morena, de melena lisa. No tan explosiva como la hermana mayor o al menos, más recatada en la ropa. Viste mucho más informal y posee un estilo de adolescente que no llama demasiado la atención. Más similar al carácter de Màrius que a una María que lo enseña todo en redes sociales.