Malas noticias para el tiempo: Jorge Rey da una predicción que no gustará a nadie

Jorge Rey da una predicción que no gustará a nadie y lo hará de tal forma que quizás se adelante a unos expertos que están muy pendientes de los mapas del tiempo. El adolescente que en su día predijo Filomena se ha mostrado preocupado ante unas señales que indican que puede repetirse un fenómeno similar. El mal tiempo parece que puede ser el protagonista de este invierno que está a la vuelta de la esquina, dejando atrás un otoño que nos ha dejado temperaturas de récord.

Jorge Rey da una predicción que no gustará a nadie

El mal tiempo puede acabar siendo una realidad pese a que en este momento no vemos nada que lo indique. Estamos a un final del puente de la Constitución en el que las temperaturas quizás lleguen a unas cifras de récord. El mal tiempo acabará siendo una antesala de algo más, una transformación que puede llegar a ser histórica.

El adolescente se adelanta a la previsión de los expertos y da con una serie de elementos que ponen los pelos de punta. Jorge Rey se basa en unos métodos tradicionales que no dejan lugar a dudas, estamos ante un cambio de situación que puede llegar a marcar hasta récords. El tiempo en España se enfrenta a un nuevo desafío.

Rey siempre ha defendido un otoño y un invierno distinto a los de años anteriores. Si bien es cierto que la sequía sigue siendo una realidad, ha llovido más en algunos puntos del país que hace unos años. Algo que podemos comprobar en los registros, pero hay otro fenómeno del que lleva advirtiendo este joven desde hace semanas.

Esta es la alerta que no gustará a nadie

La nieve y el frío serán según Jorge Rey los protagonistas de las próximas semanas, nos enfrentamos a una situación que es especialmente preocupante. En unos días en los que parece que vuelve el otoño lo que tendremos será algo muy distinto, a partir de esta segunda quincena de diciembre y con la mirada puesta a las vacaciones.

Si seguimos los métodos tradicionales que ha ido aplicando Jorge Rey a lo largo de los meses, estamos ante una serie de señales que nos advierten de lo que está a punto de pasar. Tal y como vimos con las hormigas voladoras, ellas son las responsables que nos advierten de que algo está a punto de pasar. Cuando se mueven de forma anómala es que llega el mal tiempo.

De la misma forma que lo notamos con unos insectos que ya dieron mucho de qué hablar con Filomena. Las avispas están mostrando un comportamiento similar a semanas antes de que llegará este temporal histórico en España que helo el corazón del país. Jorge Rey pone como fecha la llegada del invierno y casi coincidiendo con la Navidad como momento en el que empezaremos a notar ese frío extremo.

Unas malas noticias que no gustarán a las personas que empiecen a prepararse para unas fiestas o vacaciones repletas de actividad. Lo que está por llegar puede ser histórico en todos los sentidos. Los dichos populares nos advierten de que: “Año de Bellotas, año de nieve hasta las pelotas”. Algo con lo que quizás no contábamos y que nos ha traído una serie de problemas si no somos amantes del frío o si tenemos que desplazarnos.

Será mejor estar pendientes de la previsión del tiempo en un año o en unas fechas en las que aumentan los desplazamientos. Las carreteras nos dejan ver una serie de componentes que son especialmente complicados en todos los sentidos. La nieve y el frio pueden provocar episodios que bloqueen las vías de acceso a las ciudades tal y como vimos, con lo cual, será mejor que esperemos para ver qué pasa.