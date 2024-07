Mad Cool 2024: ¿cómo llegar en autobús, metro o tren y aparcamiento?

La edición de 2024 del Mad Cool tendrá lugar del 10 al 13 de julio. El festival más importante de Madrid se amplía a cuatro días con más de una veintena de actuaciones en directo cada jornada, en la que se combinará arte, moda, y gastronomía. Aquí a continuación te contamos con qué transporte llegar en autobús al festival Mad Cool, en metro o en tren y qué opciones hay de aparcamiento.

Entre los artistas que vienen en esta edición a Madrid, destacan: Dua Lipa, Pearl Jam, The Killers, Maneskin, Avril Lavigne, Sum 41 o The Smashing Pumpkins. También, entre otros, resaltan Tom Odell, Garbage, Rels B, Keane, Nia Archives, Keane, The Kooks o Arlo Park.

Horarios del Mad Cool 2024

En esta edición de 2024, de momento se desconoce a qué hora empiezan los conciertos. Como guía, se recuerda que en la edición de 2023 las actuaciones arrancaron a las 18:00 horas, las cuales se prolongaron hasta las 2:00 horas.

Entradas Mad Cool 2024

Los asistentes al festival podrán comprar un abono de cuatro días o entradas de cada día por separado.

El abono de cuatro días del festival cuesta 231 euros, que se podrá enviar a cualquier dirección dentro de España donde indique el asistente al festival. Las entradas de día tienen un precio de 97,90 euros. El abono VIP de los cuatro días cuesta 530,20 euros. Las entradas VIP de día cuestan 205,70 euros.

¿Dónde se celebra el festival?

El festival vuelve este año al recinto del Iberdrola Music, que se encuentra ubicado entre Villaverde y Getafe.

Es un espacio que tiene 185.000 metros cuadrados. Tiene capacidad para acoger a más de 100.000 asistentes. Como se ha indicado con anterioridad, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Motxilla 21, Sum 41 y Avril Lavigne son algunos de los artistas que pasarán por los escenarios del Iberdrola Music. Les acompañarán Keane, Greta van Fleet, Nothing But Thieves, Tom Odell, Jessie Ware, Janelle Monáe, Bring Me the Horizon. En total, 104 artistas participarán en esta edición del festival.

¿Cómo llegar al festival?

¿Qué transporte es mejor para llegar al Mad Cool y qué posibilidades hay de aparcamiento? Este año se podrá llegar al festival en metro, tren, lanzaderas, autobús, taxi y VTC. Entre las opciones, se puede optar por: