Luis Larrodera, el humorista más famoso de la televisión participa hoy en Pasapalabra

Participa hoy en Pasapalabra Luis Larrodera el humorista más famoso de la televisión que podremos ver dándolo todo apoyando a los concursantes en este concurso. Nacido en Zaragoza hace 50 años es una de las caras conocidas de la televisión, lleva décadas presentando espacios de éxito y nos ha regalado más de un momento épico. Sin duda alguna estamos deseando verlo en un concurso en el que seguro que dará la mejor versión de sí mismo. Antes de que llegue el momento, conozcamos un poco más a Luis Larrodera.

Así es Luis Larrodera, el humorista más famoso de la televisión que participa en Pasapalabra

Después de trabajar en medios locales, Luís Larrodera dio el salto a la televisión nacional de la mano del remake de uno de los mejores concursos de todos los tiempos. Dependiendo de la edad que tengamos seguro que recordaremos uno de los concursos de televisión que unió a toda la familia frente a la televisión.

Eran otros tiempos, sin teléfonos, ni tablets, ni plataformas de streaming, solo había una televisión y se miraba un solo programa. Era la manera de interactuar todos y que este presentador nos descubrió de la mano de la vuelta, nada más y nada menos que del programa Un, dos, tres en el año 2003. Luis entró en la puerta grande a una cadena nacional que le cambiaría el nombre, presentó este espacio como Luis Roderas.

Aprovechando su entrada a la televisión consiguió varios papeles como actor en películas que también son ya clásicos. Desde el mítico Torrente 3 hasta OFNI de José Semprún, han tenido a este actor zaragozano de protagonista, pero no ha estado solo dedicado al cine y a la televisión, también ha sido concursante.

Hemos comprobado las cualidades de Luis Larrodera en espacios como Me resbala o en Tu cara me suena, donde interpretó a una brillante Karina. No solo ha estado en el papel de concursante, también ha ejercido de presentador en varios espacios, demostrando que no solo es un gran humorista sino un artista de la pequeña pantalla.

Alta Tensión (Cuatro) nos permitió verlo como presentador, pero también lo hemos podido ver como parte del reparto habitual de actores en La hora de José Mota (TVE). Mientras ejercía de actor en series que, seguro que hemos visto y en las que Luis ha tenido un papel destacado, seguro que nos sonara, el Ministerio del Tiempo, La que se avecina o Gym Tony.

Pero más allá de su cara, Luis Larrodera también tiene una voz que ha estado presente en varios espacios. No solo a nivel de cara a cara se desenvuelve bien, sin verlo, pero solo escuchándolo ya es capaz de hacernos reír o de transportarnos a un espacio televisivo que domina a la perfección.

Ha sido narrador, es decir, aportando solo su voz, de estos programas, Supernanny, Ven a cenar conmigo (Cuatro) o El precio justo (Telecinco). Quizás el más popular es este Ven a cenar conmigo en el que podía sacar todas sus cualidades como actor. una aportación a la televisión que se verá incrementada con esta llegada a Pasapalabra en la que le veremos en otro ámbito.

En esta ocasión se pondrán a pruebas sus conocimientos de cultura general y de dominio de la lengua. Dos de los aspectos que como actor, humorista y narrador debe dominar a la perfección. Se pondrá pues, una vez más, en el papel de un invitado que responde preguntas y lo hace lo mejor posible para ayudar a un concursante a ganar una buena suma de dinero, tocará esperar para verle en acción y ver cómo lo hace.