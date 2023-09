Llega el reventón húmedo a España. Roberto Brasero avisa de vientos huracanados y tormentas nunca vistas

Llega a España el reventón húmedo del que habla Roberto Brasero, el meteorólogo de Antena 3 avisa de vientos huracanados y de tormentas nunca vistas. El mal tiempo es una realidad durante estos días, una antesala del otoño que nos dará más de un susto durante estos días. La llegada de tormentas muy abundantes y trombas de agua que puedan ser peores que un DANA preocupan especialmente a los expertos. Roberto Brasero ha lanzado una poderosa alerta desde su canal del tiempo que no va a dejar indiferente a nadie.

El meteorólogo de Antena 3 Roberto Brasero no ha dudado en avisar de lo que está por llegar a España, nos esperan vientos huracanados y tormentas nunca vistas que pueden llegar en cuestión de horas. El mal tiempo es una realidad que durante estos días hace que los expertos estén muy pendientes de lo que está pasando en los mapas.

Brasero ha lanzado un serio aviso: “El viernes podría ser un día complicado porque las lluvias se van a extenderá más zonas de España y sobre todo porque muchas de ellas pueden ser fuertes y con tormentas. Es probable que ya desde primeras horas día se ponga a llover con fuerza en el área mediterránea, pudiendo ser abundantes y localmente fuertes, incluso localmente persistentes en Valencia, Alicante y litoral catalán, sin descartar Baleares, según el pronóstico de AEMET que tiene ahora avisos amarillos para esas zonas pero que probablemente los acaben pasando a naranja.”

Hoy el país no se levanta en alerta naranja, sino que ha pasado a roja en algunos puntos del mediterráneo. Se advierte a la población de que puede caer mucha agua en muy poco tiempo y eso es algo que puede causar daños importantes. Tendremos que estar muy pendientes del cielo de cara a un fin de semana en el que se esperan cambios importantes.

La predicción de Brasero no deja lugar a dudas: “El fin de semana apunta a lluvioso también, pero de una manera distinta. La cuestión está en si la borrasca que se va formar frente a las cotas de Portugal acaba siendo o no una DANA. Ahora mismo parece que acabará siendo una Borrasca fría porque no se aislará del todo como las DANAS pero igualmente llevará aire frío en su seno lo que la convierte en un fenómeno muy similar capaz de dejar fuertes lluvias y de también de andar volviendo locos a los pronósticos. A día de hoy quizá la diferencia fundamental vaya a estar en la distribución de las lluvias.”