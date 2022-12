Llega lo peor este fin de semana: la AEMET anuncia una bajada brutal de las temperaturas

El esperado puente de diciembre puede empezar con una bajada brutal de las temperaturas según la AEMET este fin de semana puede ser de los más fríos del invierno que aún no ha empezado. Este viernes, sábado y domingo se pueden llegar a temperaturas de récord, la AEMET ha lanzado una advertencia en redes sociales. Si no tienes un buen abrigo, las cadenas del coche y el edredón listo, será mejor que no salgas de casa, el frío se va a notar de una forma impropia para esta época del año, la bajada de las temperaturas será brutal.

La AEMET anuncia una bajada brutal de las temperaturas este fin de semana

Estas son las mínimas previstas para jueves/viernes en península y Baleares. Las heladas 🥶se generalizan en meseta Norte, cordillera Cantábrica, Sistema Central, Ibérico y especialmente en Pirineos. El fin de semana está prevista más bajada de 🌡️ +info: https://t.co/cW5Vi0HTsy pic.twitter.com/9GNYVPhtoD — AEMET (@AEMET_Esp) November 30, 2022

Este fin de semana puede empezar la peor ola de frío de un invierno que ni siquiera ha empezado. La AEMET ha lanzado un aviso en sus redes sociales para todos aquellos que estén planificando el fin de semana o el puente. La bajada de las temperaturas romperá hasta el termómetro durante estos días se llegarán a cifras de récord.

Según la predicción, además del frío, tendremos: “Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el litoral del sureste peninsular y Melilla. Heladas localmente fuertes en Pirineos. Intervalos de viento fuerte en el extremo norte de Galicia y puntos del litoral sureste peninsular”. Una bajada de temperaturas que llegará con alertas en algunas comunidades.

Mucha atención a la Comunidad Valenciana que estará en alerta el viernes por las lluvias abundantes, de igual forma que gran parte del Mediterráneo. El mar ha estado a una temperatura demasiado elevada este verano y eso se está notando con lluvias abundantes que se traducen en gota fría. Puede caer abundante agua en muy poco tiempo, por lo que se activarán las alertas.

En el resto del país, se notará una bajada significativa de las temperaturas que estarán por debajo de cero en gran parte del territorio. Un frío extremo impropio de estos primeros días de diciembre. Parece que este mes sí que nos puede traer unas navidades blancas, incluso en cotas en donde no es frecuente ver la nieve.

Tocará esperar unos días para afinar aún más una predicción que llega marcada por el frío y la lluvia. Si empiezas el puente este fin de semana, el paraguas y el abrigo no pueden faltar en el coche, el frío se hará notar, vayas donde vayas y según la AEMET no podrás escapar de él.