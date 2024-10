Leire Martínez habla de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Ya está»

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, después de 17 años siendo la voz principal del grupo, ha sido una de las noticias más comentadas en los últimos tiempos. Su despedida del grupo ha dejado muchas incógnitas en el aire y ha dado pie a especulaciones sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo, lo que más ha avivado el debate entre los seguidores del grupo es la posibilidad de que Amaia Montero, la primera vocalista de la banda, regrese a su puesto. «Ya está», ha declarado Leire, pero ¿qué más ha contado al respecto?

Leire Martínez ha hablado tanto de su adiós como de la situación actual que atraviesa su banda en una entrevista reciente, donde aclaró varios puntos que han sido motivo de rumores. A pesar de la polémica y el interés que ha generado su salida, ha sido firme en su decisión de no ofrecer explicaciones detalladas por el momento. «No sé lo que haré. Si me conocéis lo mínimo, me gusta ser honesta conmigo misma y ahora no es el momento».

La cantante insistió en que su experiencia con La Oreja de Van Gogh ha sido invaluable y se mostró agradecida por el tiempo compartido con sus compañeros de banda. «No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros», comentó. De esta forma ha subrayado que, a pesar de que los últimos acontecimientos han sido difíciles, guarda un profundo respeto por todo lo que ha vivido junto a ellos. Durante esos años, la banda siguió cosechando éxitos y mantuvo su relevancia en la escena musical, algo de lo que Leire se siente muy orgullosa.

¿Cuál es el futuro de Leire Martínez?

Una de las grandes incógnitas que se plantea tras la salida de Leire Martínez es qué pasará con su carrera musical. Aunque la cantante no ha dado detalles específicos sobre sus planes futuros, confirmó que seguirá vinculada a la música, aunque no tiene claro si lo hará como parte de una nueva banda o si apostará por un proyecto en solitario. «Ahora mismo no estoy pensando en eso y ya está», ha comentado al respecto. No obstante, sí adelantó que está trabajando en una nueva canción junto a Martin Urrutia, ex concursante de ‘Operación Triunfo 2023’.

El foco de atención no se ha limitado únicamente a Leire. Desde que se conoció su salida, uno de los rumores más extendidos ha sido el posible regreso de Amaia Montero, quien fue la voz principal de La Oreja de Van Gogh durante su etapa más exitosa a finales de los años noventa y principios de los 2000. Ante estas especulaciones, Leire no ha tenido más remedio que romper su silencio.

¿Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

Leire Martínez ha sido sincera: «Yo a Amaia la respeto y la quiero, pero apenas tenemos relación». Con estas palabras dejó claro que, aunque guarda un respeto por su predecesora, no existe un vínculo cercano entre ambas. La falta de una relación cercana no parece haber afectado su postura sobre los rumores, ya que Leire aseguró que estaría de acuerdo si la banda decidiera reincorporar a Amaia. «Si te soy sincera… si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. Ya está».

A lo largo de la entrevista insistió en que no ve necesario dar más detalles sobre su salida de La Oreja de Van Gogh. Aunque ha habido una ola de rumores, la cantante prefiere mantener cierta reserva respecto a los motivos y las circunstancias que la llevaron a dejar el grupo. «Creo que no hace falta contarlo todo, cada uno sabe lo que hemos vivido y lo que ha pasado», explicó. Sus declaraciones apuntan a que las diferencias que puedan haber surgido entre los miembros del grupo son parte de la vida y que no siempre es necesario que el público conozca todos los detalles.

La ruptura no ha sido amistosa

Una de las frases más reveladoras de la cantante fue su reflexión sobre las separaciones en general. «Las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán. Yo les quiero mucho», ha comentado al respecto. Esta declaración de intenciones demuestra que su voluntad no pasa por convertirse en enemiga de sus ex compañeros del grupo.

Leire también habló sobre el profundo aprendizaje que le ha dejado su paso por La Oreja de Van Gogh. Para ella, haber sido la vocalista de la banda durante tantos años no solo ha sido un gran desafío profesional, sino también una experiencia que le ha permitido crecer a nivel personal. «Ha sido un gran aprendizaje y una gran experiencia», aseguró la artista, reafirmando el impacto positivo que esta etapa ha tenido en su vida. Sus palabras muestran que, aunque la decisión de dejar la banda ha sido difícil, ha sido una decisión tomada desde la madurez y con la confianza de que era lo correcto.

Los seguidores de La Oreja de Van Gogh se encuentran a la expectativa de lo que el futuro deparará para la banda. El posible regreso de Amaia Montero es una opción que atrae la atención de los fans de la primera etapa del grupo, pero también genera interrogantes sobre cómo afectaría esta dinámica a los miembros actuales. De cualquier manera, lo que parece claro es que Leire ha cerrado su etapa con La Oreja de Van Gogh de forma definitiva y está lista para nuevos desafíos.