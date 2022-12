El lado más oscuro de Santi Burgoa en sus relaciones

Alba Carrillo ha cargado contra Santi Burgoa en más de una ocasión estos últimos meses y ha querido contar más en detenimiento el lado oscuro que pocos conocían de su relación. Según contaba la colaboradora de ‘Fresh’, el presentador habría mantenido una relación paralela con hasta tres mujeres diferentes. Señalaba a Vanesa Romero, una chica llamada Bárbara y ella misma y lo quiso demostrar con pruebas.

Santi Burgoa y las declaraciones de Alba Carrillo

La colaboradora no dudaba en demostrar su enfado por toda la situación y aclaraba que de toda la situación con su exnovio, lo que más le había molestado no era que estuviese manteniendo relaciones paralelas con varias mujeres, sino que no diese ninguna explicación al respecto cuando este hecho salió a la luz. Como recogía Telecinco, para Alba Carrillo la peor parte es que meta «la cabeza debajo de la tierra y no dé ninguna explicación, eso es lo que nos duele a todas».

Hizo estas declaraciones en la pequeña pantalla para demostrar una dolorosa realidad sobre su relación pasada con el presentador especializado en periodismo deportivo y a muchos sorprendió lo que contaba. Pero para poder demostrar lo que relataba quiso llevar pruebas que confirmaran que lo que contaba era cierto.

Las pruebas para demostrarlo

La colaboradora mostraba en ‘Fresh’ una prueba que demostraba que Burgoa estaba con varias personas manteniendo relaciones paralelas. «Nos trajo una pulserita de conchas. No sabemos a cuantas más, igual le hicieron precio de grupo» contaba Carrillo mientras enseñaba el regalo que el presentador les había traído a ella y a Bárbara, otras de las nombradas como las afectadas por la situación.

Este regalo que les trajo después de estar unos días en El Palmar, era la prueba de lo que había estado ocurriendo para la presentadora, que ahora quería compartirlo con su audiencia. Se encontraba claramente enfadada por la situación y destapaba una verdad que hasta el momento pocos habían conocido. Sin embargo, parece que lo que le molestó a la colaboradora no fue el engaño como tal, sino la falta de reacción por parte del que fue su pareja durante dos años, que optó por el silencio frente a lo ocurrido.

Quien sabe si con una explicación por su parte, las aguas se hubiesen calmado, pero Alba Carrillo parecía más que decidida a contar lo que había vivido. Cuando finalizaron la relación meses atrás, los dos quedaron como amigos manteniendo una relación cordial, pero frente a estos hecho, puede que la amistad haya quedado en un segundo plano y ella estaba enfadada por lo vivido con Santi Burgoa.

Cuando saltó la relación de Santi Burgoa y Alba Carrillo, ambos contaban con bastante fama en los medios, por lo que la repercusión también llegó a su vida privada. No faltaron los titulares sobre el inicio de la relación y así como fue sonado su romance, también lo fue su ruptura y meses después Alba Carrillo contaba más detalles sobre los motivos que la llevaban a estar enfadada y lo que había descubierto durante estos meses.