¿Karol G comprometida? Las pruebas que han activado todas las alarmas

Karol G se ha visto salpicada por un suceso que ha dado la vuelta al mundo: un tiroteo que se produjo después de uno de sus conciertos. El espectáculo tuvo lugar en Guatemala, concretamente en un recinto situado a escasos metros de la Embajada de Estados Unidos. Un hombre, identificado como Christian Aroldo Heinemann, ha sido acusado de ser el responsable de los hechos. Lamentablemente hay tres muertos: una mujer de 31 años que estaba embarazada y dos hombres, de 21 y 30 años respectivamente. El concierto de Karol G estuvo cargado de percances desde el primer momento, de hecho la artista llegó más tarde de lo que estaba previsto porque tuvo un problema con su jet privado.

«Guatemala, ya estamos despegando. Te veo hoy en nombre de Dios. Llego directa al show. Un poquito de paciencia, pero no les voy a fallar, en especial a las personas que están haciendo fila desde días atrás», escribió en la red social X (antiguo Twitter). Cuando todo parecía que estaba en orden, Karol G tuvo que hacer un descanso en plena actuación porque hubo un fallo técnico. «Se murieron los generadores de la energía de todo el escenario. No sé qué está pasando enérgicamente, pero sea lo que sea lo que esté pasando no me voy a dejar. Ustedes vinieron a hacer un show y lo vamos a hacer», les prometió a sus fans.

Después de todo esto, la artista, popularmente conocida como ‘La Bichota’, por fin ha protagonizado una nueva noticia. Ha dado una serie de pasos que están dando mucho de qué hablar y algunos piensan que se ha comprometido con su novio Feid. Recordemos que la pareja confirmó el romance en junio de 2023. En un primer momento Karol no quería que la historia viera la luz porque tenía intención de proteger a su nuevo amor, pero es un rostro conocido a nivel internacional, por eso acabó admitiendo que los rumores eran ciertos y que volvía a estar enamorada.

Karol G ha hecho saltar las alarmas

La intérprete cada vez se siente más cómoda, así que ha ido dando pistas que demuestran en que momento se encuentra su relación con Feid. Durante su último concierto ha sucedido algo que está dando mucho de qué hablar. En Guatemala, concretamente en la Explanada Cardales de Yacalá, detuvo la música para leer un creativo mensaje que una fan le mostraba en una pancarta: «Karol, mi esposo me quiere dejar por ti». En un cierto tono de humor, G sorprendió con su respuesta: «Pero es que yo ya estoy comprometida. Si la quiere dejar por mí, consígase otro, ¿listo?».

Lo cierto es que el entorno de la cantante está jugando al despiste y han puesto en circulación dos versiones completamente contradictorias. Por un lado están los que aseguran que Karol G no quiere pasar por el altar porque considera que es un paso innecesario. Insisten en que está muy cómoda con Feid, pero tanto como para dar un paso que nunca se ha planteado. Sin embargo, otras fuentes garantizan que la colombiana está deseando formalizar su romance, de hecho ella misma reconoció en una entrevista que tenía muchas ganas de formar una familia.

Durante una charla con ‘Despierta América’, Karol G declaró lo siguiente: «Quiero ser mamá y siento que ese tiempo se está acercando». Después de estas palabras le ha desvelado a una fan que está comprometida. Es cierto que este secreto podría haber sido fruto de la euforia, pero no sería de extrañar que estuviéramos hablando de un descuido. En tal caso, Karol y su novio se convertirán en marido y mujer próximamente.

El motivo de la felicidad de Karol G

Karol G considera que «un desamor te puede destruir», por eso intenta que sus canciones animen a todos aquellos que están atravesando un mal momento. Su estilo ha evolucionado mucho desde que se subió a un escenario por primera vez. Durante este período se ha cuestionado su talento en más de una ocasión y quiere compartir su experiencia para ayudar a los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos.

«Desde mis primeras canciones, han pasado 15, 16 años. Imagínate, uno está 15 años dándole y pensando, ‘¿Cuándo es mi momento?’ ¿Pero qué pasa? En realidad yo quiero mucho lo que hago. Y por eso me encanta tanto hablar del proceso. La gente en las redes sociales siempre te muestran la meta: los carros, el dinero, los lujos. Y la gente está en casa como que, ‘¿A mí porqué no me pasan esas cosas? Yo quiero ser cantante y ser eso porque todo el mundo tiene eso’. Pues eso no es así de sencillo o simple», empieza diciendo en una de sus últimas entrevistas.

Y añade: «Todo tiene un proceso. Y en mi caso, en mi proceso, muchas veces como que me cuestioné, pero a mí me gustaba tanto lo que hacía que, si esto no es, ¿que voy a hacer? Es que la música soy yo. No se va a ir. Siempre que tengo una experiencia personal, quiero escribir una canción. Para mí todo es una canción». Karol se siente feliz y orgullosa porque ha cumplido sus sueños sin pisar a nadie y ahora puede presumir de ser una gran afortunada en el terreno sentimental. De ahí que cada vez se sienta más animada a desvelar cómo vive su relación amorosa.