Un jubilado lleva 20 años aparcando en la puerta de su casa y ahora el Ayuntamiento le dice que tiene que pagar

Durante 20 años, un jubilado alemán llamado Bob Howes aparcaba su coche justo frente a la puerta de su casa, en la entrada que da acceso a su garaje. Él nunca pensó que fuera un problema. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido intervenir, ya que considera que el espacio frente a su casa es técnicamente terreno público y, por tanto, exigen que pague por haberlo utilizado sin permiso.

El protagonista de la historia vive en una vivienda unifamiliar con entrada directa desde la calle. Como cualquier persona, aparcaba su vehículo en la zona que conecta su propiedad con la calzada. No obstaculizaba ni a vecinos ni a peatones y nadie se había quejado en dos décadas.

Ahora el Consistorio notificó al jubilado que esa práctica no está permitida sin autorización explícita, dado que la entrada a su casa está ubicada en terreno público. Es por ello que utilizarlo supone una «ocupación indebida del espacio urbano», algo que debería ser regulado y sancionado. Además del aviso, afirman desde el Ayuntamiento que, si quiere seguir aparcando en el mismo lugar, tendrá que solicitar una licencia específica y abonar una tasa por la ocupación del espacio público.

Críticas por el caso del jubilado

Las críticas no han tardado en aparecer. Muchos ciudadanos consideran esta actuación una falta de sentido común por parte del consistorio. «¿Cómo puede ser que, después de 20 años, ahora decidan que está mal?», se preguntan usuarios en redes sociales. Varios medios de Alemania han recogido casos similares en otras localidades, donde propietarios de viviendas han tenido que pagar por colocar macetas en la acera frente a su puerta, con el argumento de que estaban usando el «espacio público».

Ante esta situación, el jubilado tiene varias opciones. Puede recurrir la multa alegando que durante 20 años ha existido un consentimiento del Ayuntamiento y nunca fue advertido. También podría solicitar permiso y asumir el coste económico si quiere seguir aparcando en la zona.