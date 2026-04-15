Así son los nuevos radares antifrenazo de la DGT: multas de hasta 600 euros y seis puntos menos en el carnet

Frenar justo antes de un radar para evitar una multa ya no sirve. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado sus controles con los llamadores radares «antifrenazo», un sistema que permite detectar esta práctica común entre los conductores y sancionarla con multas de hasta 600 euros y la retirada de seis puntos del carné.

¿Qué son los radares antifrenazo?

Los radares antifrenazo no son un dispositivo nuevo, sino una estrategia de control mucho más sofisticada.

Consiste en la combinación de varios radares colocados en distintos puntos de la vía para detectar cambios bruscos de velocidad.

Normalmente, la Guardia Civil instala un radar móvil antes del radar fijo. Si un conductor circula a alta velocidad en el primero y reduce de forma brusca en el segundo, el sistema detecta el movimiento.

¿Cómo detectan el frenazo?

El truco para la DGT está en comparar las distintas velocidades.

Si el vehículo pasa a gran velocidad por el primer control y luego respeta el límite en el segundo, los agentes pueden interpretar que ha frenado de forma indebida justo antes de pasar el radar.

Este comportamiento no sólo busca evitar sanciones, sino que además se considera muy peligroso, ya que puede provocar accidentes, especialmente en vías rápidas si se frena de forma brusca.

Multas de 600 euros y 6 puntos

Las sanciones pueden ser muy elevadas dependiendo del caso:

Hasta 600 euros de multa .

. Pérdida de hasta 6 puntos del carné.

Esto ocurre porque el conductor puede ser sancionado por una doble infracción: exceso de velocidad y condición peligrosa por frenazo injustificado.

El error más común de los conductores

Muchos conductores siguen pensando que basta con reducir la velocidad justo antes de pasar por el radar para evitar multas o sanciones.

Sin embargo, con este nuevo sistema, lo importante ya no es respetar la velocidad en un punto concreto, sino cómo se conduce en todo el tramo.