El truco infalible para que la DGT no te pille infraganti: cómo detectar si un coche lleva radar

En la DGT no descansan y siempre intentan mejorar los métodos para poder detectar a todos los conductores que se saltan las normas de seguridad vial.

Las nuevas y avanzadas tecnologías que van apareciendo ayudan mucho y en este sentido es un deber por parte de Tráfico el estar actualizados. Hablamos de, por ejemplo, los radares de última generación, tanto los móviles como los que son fijos, a la plantilla como recursos a tener en cuenta.

La sofisticación llega a la Dirección General de Tráfico

Todos los adelantos que se están produciendo hacen que las multas por infracciones al volante han logrado alcanzar un buen nivel de sofisticación con estos artefactos.

En este sentido la variedad es bastante importante, puesto que podemos hablar de las furgonetas camufladas, las cuales vienen equipadas con cámaras o radares móviles, las cuales se están desplegando en las calles de cara a poder garantizar que se cumplan las normas de circulación.

¿Cuáles son las novedades de la DGT para 2024?

Los nuevos modelos de furgonetas de la Dirección General de Tráfico que tienen radar integrado, lo que han venido es a sumar otro ingrediente para luchar contra este tipo de infracciones, las cuales van a pasar desapercibidas entre el flujo de tráfico para poder detectar cualquier clase de comportamiento peligroso en la conducción.

Captación de las infracciones

Mediante las redes sociales, lo que ocurrió es que un conductor lo que hizo fue alertar sobre la presencia de este tipo de furgonetas en Sevilla, en la que una cámara que estaba montada en una de las ventanas, lo que hacía era vigilar de cerca la velocidad a la que se circulaba.

En un área que esté limitada a 50 kilómetros por hora, toda infracción que se cometa era captada con facilidad por este dispositivo.

La identificación de este tipo de furgonetas es posible que sea todo un desafío, hay una serie de características que marcan las diferencias.

Habitualmente, se conducen por agentes de tráfico de la Guardia Civil y portan matrículas que tienen siglas PGC y tienen modelos como Renault Master, Ford Transit Custom o el Fiat Scudo y que está en colores negro, azul y blanco.

Los asientos se encuentran altamente elevados para dar una visibilidad mejor a las cámaras, ocupantes y radares.

Estas medidas nuevas para vigilar lo que quieren es la promoción por parte de la Dirección General de Tráfico de una conducción con mayor seguridad y que disuada a los conductores para que se cometan infracciones que vayan a poner en riesgo la seguridad en nuestras calles y carreteras.

Los conductores deben prestar atención y no olvidarse del cumplimiento de las normativas de circulación, puesto que ahora, la mirada de las leyes es posible encontrarla en cualquier sitio.

Más sobre los radares…

Existen muchos radares, los de tramo, fijos y móviles, así como el famoso Pegasus. Los temores más importantes por parte de los conductores son los radares y vamos a profundizar más de ellos.

En el caso de Pegasus es de las armas más complicadas de detectar, puesto que puede multar a bastante distancia de los conductores. Lo mismo podemos decir de los radares veloláser, que son pequeños cinemómetros móviles, que casi no se pueden detectar si el agente desea pasar desapercibido.

Los radares fijos y de tramo están siempre avisados en las carreteras, pudiendo saber los medio centenar de radares que multan más en nuestro país, donde un despiste puede hacer que caiga el conductor en una infracción.

¿Qué son los radares en cascada o antifrenazo?

Este método lo que hace es combinar un radar fijo con el móvil. El radar en cascada consiste en que la DGT lo que hace es situar un radar móvil unos metros luego de uno fijo. El conductor que va a una velocidad mayor a la permitida y que frena para pasar al radar fijo, se relaja y pasa a acelerar de nuevo a la velocidad que iba antes. En ese momento es cuando el radar móvil caza al conductor.

Lo mismo ocurre en el sentido contrario. Los radares antifrenazo, son el método que utiliza la DGT para el castigo de los conductores que frenan con fuerza ante un radar fijo.

Unos metros antes del controlador, del que hay aviso en la vía, está escondido un radar móvil para poder cazar a los infractores.

Nada indica que la DGT haya puesto en marcha el método para poner en marcha el método para la caza a los infractores. Existe la posibilidad y no se incumple norma alguna, pero no existe nada que demuestra que se ponen en marcha radares en cascada o antifrenazo. En la DGT han asegurado que no se usan esta clase de métodos.

De todas formas, hay que tener en cuenta que siempre es necesario mantener la atención en este sentido, en especial en los radares de tramos, en los que la velocidad se controla por un espacio de tiempo mayor.