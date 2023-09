Un joven influencer ha desatado la polémica después de pronunciar un discurso en redes sociales donde critica la ciudad de Barcelona, así como las personas que viven en ella. «La gente es tan fría aquí que la Antártida no es nada en comparación», ha dicho en un video publicado. Se trata de un joven extranjero que se se llama Momento_de_Verdad en la red y su discurso se ha viralizado generando una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores, algunos dandole la razón y otros en cambio argumentando que lo que cuenta es falso. «He estado en Barcelona varias veces y sinceramente no puedo decir nada malo de la gente ahí, al contrario, me han tratado muy bien», ha escrito un internauta. «Soy de Barcelona….y tienes toda la razón…», ha dicho otro.

¿Qué cosas critica en el vídeo?

El metraje subido hace tres semanas por este usuario comienza con una crítica hacia Barcelona y sus habitantes. El joven llega a calificar a la Ciudad Condal como «una ciudad de mierda con catalanes estúpidos». Posteriormente el influencer comienza a hablar sobre los habitantes de la ciudad: «Las personas en la capital catalana están súpervacías y son arrogantes y tacañas, por lo que resulta imposible conocerlas y «socializar».

Su controversial discurso continúa en el ámbito social y amoroso, haciendo hincapié en la dificultad que supone conocer a alguien en aplicaciones amorosas como Tinder. «La gente está supercreída, publica solo sus fotos, sus ‘instas’, y se creen que son diosas, pero para nada» afirma el influencer que recalca su dificultad para encontrar pareja en tierras españolas.

El joven se niega a abandonar Barcelona

Pese a todo su discurso y a su opinión acerca de la ciudad y de sus habitantes el influencer se niega a abandonar la ciudad: «Odio esta ciudad, de verdad. No me voy de aquí a ningún lado, pero necesito que cambie esta cosa» comenta enfadado. Finalmente concluye el vídeo recalcando sus argumentos sobre las personas, la ciudad y sobre cómo todo lo que le molesta debe cambiar para que mejore el funcionamiento de la sociedad de Barcelona.