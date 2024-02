Jorge Rey lo deja bien claro: lluvias puntuales y un pronóstico desolador para España

Las lluvias puntuales y un pronóstico desolador para España es lo que nos aclara Jorge Rey desde su canal de El tiempo. El adolescente que en su día fue capaz de predecir antes que nadie la llegada de un temporal como Filomena ha dado más datos sobre lo que nos espera.

España se prepara para vivir una situación excepcional, tal y como estamos viendo llegar a gran velocidad. El invierno que deberíamos haber empezado a ver, se ha quedado en nada y en su lugar, parece que llega una primavera antes de tiempo muy preocupante.

Lo deja muy claro Jorge Rey

Desde que hace unos años Jorge Rey nos dejará muy claro que es capaz de predecir el tiempo de una forma que nadie más puede hacer, se ha convertido en un auténtico experto sin apenas acabar la ESO. Desde un pequeño pueblo de Burgos ha recuperado métodos ancestrales que contrastan con la última tecnología de la AEMET.

Siendo capaz de dejar muy claro que no solo con satélites y mapas se puede saber qué está por llegar. De hecho, muchos se fijan en él, ante la llegada de una serie de cambios que estamos percibiendo. El invierno ya no parece invierno y pese a esperar a ese Filomena 2 que podría haber dado un poco de respiro a un año sin apenas frío, todo parece indicar que no será así.

En su lugar, nos enfrentamos a un cambio de rumbo que podría acabar dejando unas cifras extraordinarias. Más allá de aquello que estamos viendo llegar, será mejor que estemos atentos a la opinión de estos expertos que parece que saben muy bien qué es lo que está a punto de pasar.

Los métodos tradicionales que usa Jorge Rey, así como los indicios de la propia naturaleza, a través de esas señales que parece que nos dicen que algo no va como debería, dibujan un panorama desolador para España. El país entero debe hacer frente a una situación que puede acabar generando más y más problemas.

Sin lluvia y con unas temperaturas por las nubes, no solo la propia naturaleza, sino también el propio ser humano se ve afectado por estos cambios. Será mejor que nos preparemos para lo peor, porque Jorge Rey ya habla muy claro desde su canal del tiempo y no deja ninguna duda lo que nos espera.

Lluvias puntuales y un pronóstico desolador para España

España se enfrenta a un desafío climático, el más duro de los últimos años si tenemos en cuenta que este invierno hemos estado hasta 10º o más por encima de las cifras que serían habituales en esta época del año. Algo totalmente fuera de lugar que puede traer consecuencias inesperadas.

La lluvia va a desaparecer casi por completo, solo dejando algunos cielos nubosos en el norte del país, por lo que nos espera una semana de mucho sol que irá acompañado de un notable aumento de las temperaturas, vuelve el anticiclón. Una previsión la de Jorge Rey que coincide con la de la AEMET.

Tal y como nos dice la AEMET estos días tendremos unos cielos: “Nuboso o cubierto al principio en la vertiente atlántica peninsular, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables y algo más intensas en el oeste de Galicia y norte de Extremadura. A lo largo del día tenderá disminuir la nubosidad quedando con intervalos nubosos. Intervalos nubosos al principio en el resto del país, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día.”

Lo peor de esta estabilidad es un aumento notable de las temperaturas, esta previsión sigue: “Las temperaturas máximas aumentarán de forma casi generalizada en la Península y en Canarias. Experimentarán pocos cambios o con ligeros descensos en el área mediterránea. Pocos cambios en las mínimas, con heladas localmente moderadas en Pirineos.” Con una cota de nieve entre los 2.000 o 2.500 metros, extremadamente alta para esta época del año.

Lo único que nos hará pensar que estamos en invierno son las rachas de viento que estarán dejando una situación un poco distinta, según la AEMET: “Viento del suroeste en el tercio noroeste peninsular. Viento moderado de Poniente en el Estrecho girando a Levante. Del norte girando al suroeste en el Ampurdán y Baleares, con algunos intervalos fuertes al principio en el Ampurdán. De componente este en Canarias, y flojos variables en el resto.”

El único cambio puede empezar a verse hacía finales de semana, con la llegada de algunas borrascas que quizás puedan hacer frente a este potente anticiclón que traerá temperaturas por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Algo totalmente inusual que nos alejará de las cifras que serían habituales para esta estación. Vuelve la primera anticipada y lo hace con mucha fuerza.