Jamás hubieras imaginado que son ellos: la pareja de famosos que no conocerás en esta foto

El paso del tiempo no perdona. Hace mella en todos, incluso en los famosos que están aficionados a la cirugía estética. Un matrimonio muy conocido ha publicado una foto que tiene más de dos décadas y el cambio es evidente. Los dos son grandes amantes de los quirófanos. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un punto importante. Hay estrellas del corazón que han recibido grandes críticas porque, según el público, se han pasado con los retoques. ¿Es el caso de los protagonistas de esta noticia?

¡Menudo cambio han dado!

Mario Vaquerizo siempre ha reconocido que le encanta pasar por quirófano para corregir ciertas imperfecciones. Le gusta retocar su cuerpo o su cara, siente que la ciencia está para aprovecharla y eso es justo lo que nadie. Admite su pasión sin complejos y deja claro que todavía le quedan cosas por mejorar, siguiendo su criterio. ¿Por qué todo el mundo está hablando de su cambio físico? Porque ha subido una foto a Instagram con Alaska para celebrar el cumpleaños de la cantante. ¡Están irreconocibles!

“Mi pequeña estrella, hoy es tu cumpleaños. Esta foto también fue tomada el día de tu cumple en el año 1999. Ese día pasaron muchas cosas que determinaron que decidiera unirme de por vida a ti. Son ya 24 años juntos en una disneylandia del amor que según pasan los años va a mejor. Que cumplas muchos más y que sigamos juntitos. Te quiero”, ha escrito el cantante.

Alaska no se cansa de cambiar

Si algo caracteriza a Alaska, además de su espíritu rompedor, es su capacidad para trasformarse y sorprender al público. Desde que es famosa ha cambiado muchas veces de aspecto físico, pero la transformación más llamativa es cuando dejó atrás su particular melena rojo fuego. La foto que ha publicado Mario es de aquella época. ¡Ha cambiado un montón! En una ocasión reconocido que tuvo cierto pudor al cambiarse el color del pelo. Su entorno pensaba que parte del público no le iba a reconocer.

El secreto de Alaska es que siempre ha hecho lo que ha considerado oportuno, por eso nadie ha cuestionado sus pasos. También es cierto que cuenta con el apoyo de los medios porque nunca ha ejercido de diva, a pesar de que lleva años arrasando en los escenarios. Su historia de amor con Mario Vaquerizo empezó a finales de los 90. La ha contado de principio a fin, sin ocultar nada. ¿Qué otra famosa puede presumir de ser tan natural?

La libertad del matrimonio

Alaska y Mario siempre han sido libres, en todo los sentidos, no solo para cambiar de aspecto. Recientemente ha dado una entrevista y ha hablado de política con total naturalidad. “Yo he vivido 40 años sin pensar en etiquetas y estoy un poquito hasta el coño de que ahora todo sea izquierda o derecha. El mundo es otra cosa. El mundo es Bowie. ¡Yo qué sé lo que votaba Bowie! Ni me importa. O Warhol. Me imagino que un año la cosa y el siguiente la contraria, que es lo que más me podría gustar de Warhol”.