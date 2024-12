Isabel Pantoja, sin piedad: los crueles motes que usa para llamar a sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja

La compleja relación entre Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, parece haber llegado a un nuevo nivel de deterioro. Las tensiones familiares, que durante años han sido tema recurrente en los medios, ahora se agravan con la revelación de unos apodos despectivos que la tonadillera y su hermano Agustín Pantoja utilizarían para referirse a los jóvenes. Estas expresiones han encendido el debate público y vuelven a poner en evidencia las fracturas emocionales dentro del clan Pantoja.

Según la periodista Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR, Isabel Pantoja y su hermano emplearían términos despectivos para hablar de Kiko e Isa en conversaciones privadas. A Isa Pantoja la llaman Pocahontas, aludiendo a su ascendencia peruana, y Betty, la fea, un apodo que supuestamente provendría más de su tío Agustín. Por otro lado, a Kiko Rivera lo denominan Pavarotti y el DJ, este último en tono burlón.

La difusión de estos motes ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la opinión pública, considerando la frágil relación que Isabel ya mantenía con sus hijos. Para muchos, estas expresiones no hacen más que confirmar la distancia emocional que separa a la cantante de los jóvenes.

¿Qué ha pasado con Isa Pantoja?

La situación se complica aún más tras las recientes declaraciones de Isa Pantoja en el programa ¡De viernes!, donde habló abiertamente sobre los conflictos con su madre y su tío. Según fuentes cercanas, Isabel habría recibido estos mensajes con tristeza, sintiéndose profundamente dolida. Esa es la razón por la que no quiere saber absolutamente nada sobre su familia.

Isa, quien recientemente dio un paso adelante en su vida personal al contraer matrimonio con Asraf Beno, aprovechó la ocasión para hablar de los difíciles episodios que ha vivido dentro de la familia. La joven relató incidentes que dejaron al público consternado, como el altercado con una manguera que, según ella, marcó un antes y un después en su relación con Kiko Rivera.

La decisión de Isabel Pantoja con su testamento

Otro punto álgido en esta disputa es la supuesta decisión de Isabel Pantoja de cambiar nuevamente su testamento para reducir al mínimo la herencia destinada a sus hijos. Aunque legalmente está obligada a dejarles la legítima, todo indica que la cantante desea que se beneficien lo menos posible de su patrimonio.

Este movimiento no sólo refleja el profundo malestar de la tonadillera hacia Kiko e Isa, sino que también marca un punto de inflexión en la historia del clan Pantoja. Para muchos, la exclusión del testamento simboliza el distanciamiento definitivo entre la cantante y sus hijos.

Anabel Pantoja se ha distanciado de su tía Isabel

Mientras Isabel Pantoja lidia con el conflicto con sus hijos, otro frente se abre en su relación con su sobrina Anabel Pantoja. Aunque durante años se creyó que el vínculo entre tía y sobrina era fuerte, recientes informaciones apuntan a un distanciamiento.

Según reveló el periodista Kike Calleja en ‘Vamos a ver’, los problemas comenzaron cuando Anabel inició su relación con David Rodríguez, un miembro del equipo de trabajo de Isabel. En un intento de ocultar el romance, Anabel y David mintieron, lo que provocó tensiones con Isabel y especialmente con Agustín Pantoja.

Además, la reciente maternidad de Anabel no ha servido para acercar posiciones. Isabel estaría molesta porque su sobrina no ha mostrado apoyo público hacia ella tras las declaraciones de Isa. Alexia Rivas, colaboradora del mismo programa, aseguró: «Isabel no quiere contacto con Anabel. Le ha sentado muy mal que no se posicionara públicamente a su favor. Aunque Agustín sí mantiene el vínculo con ella, Isabel prefiere mantenerse al margen».

Agustín Pantoja, el gran apoyo de su hermana Isabel

Agustín Pantoja, hermano de la cantante, sigue siendo una figura central y polémica en esta historia. Señalado por muchos como el principal apoyo de Isabel pero también como una influencia negativa, su participación en los conflictos familiares ha sido objeto de críticas.

Isa y Kiko han señalado en varias ocasiones a Agustín como una de las razones del deterioro de su relación con Isabel. Según ellos, su tío no solo fomenta el distanciamiento, sino que también habría jugado un papel activo en las decisiones más controvertidas de la tonadillera, como el cambio del testamento.

La ruptura entre Isabel Pantoja y sus hijos parece más profunda que nunca. Los crueles apodos, las decisiones legales y los conflictos no resueltos dibujan un panorama sombrío para una posible reconciliación.

Mientras tanto, los fans de la cantante y los medios siguen atentos a cada movimiento de los miembros de la familia, conscientes de que cualquier declaración puede reavivar las tensiones o, en un giro inesperado, abrir la puerta a una reconciliación. Por ahora, Isabel Pantoja permanece en el centro de la polémica. Son pocos los que se atreven a posicionarse a su lado, pues su silencio le ha convertido en sospechosa. Pero, ¿decidirá hablar en algún momento?