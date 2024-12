Sale a la luz el motivo del enfado entre Isabel y Anabel Pantoja: «No quiere saber nada»

La relación entre Isabel Pantoja y su sobrina Anabel ha sido una de las más comentadas del mundo del espectáculo. Ambas han compartido momentos de aparente cercanía y apoyo mutuo, pero según nuevas informaciones, este vínculo familiar podría no ser tan sólido como parecía. Los últimos acontecimientos han puesto en evidencia tensiones ocultas que han terminado por aflorar, causando un distanciamiento entre la cantante y su sobrina.

Alexia Rivas, colaboradora del programa ‘Vamos a ver’, ha sido quien ha arrojado luz sobre el supuesto deterioro en la relación entre Isabel y Anabel. Según la periodista, la aparente complicidad entre ambas mujeres habría sido más una estrategia que una relación genuina. «Siempre han mostrado una cercanía muy estudiada, más de cara a la galería que real», explica.

De acuerdo con esta versión, Isabel habría fomentado su vínculo con Anabel no solo por motivos afectivos, sino también con intenciones más estratégicas: «En parte lo ha hecho para molestar a su hija Isa». Esta afirmación, que implica una dinámica familiar compleja, ha generado un intenso debate en los medios y entre los seguidores de la familia Pantoja.

El verdadero motivo del conflicto

El distanciamiento entre Isabel y Anabel habría sido precipitado por las recientes declaraciones de Isa Pi, hija de Isabel, en un programa de televisión. Durante su intervención, Chabelita compartió detalles dolorosos sobre su vida en Cantora, la residencia familiar, dejando a su madre en una posición incómoda.

La reacción de Isabel no se hizo esperar. Según Alexia Rivas, lo que más habría molestado a la cantante fue la actitud de Anabel, quien no salió públicamente en defensa de su prima ni tomó partido en el conflicto familiar. Este silencio habría sido interpretado por Isabel como una falta de lealtad.

«Isabel Pantoja no puede aceptar que Anabel no haya roto una lanza a favor de su hija. Le ha sentado fatal, tanto que ahora mismo no quiere tener ningún contacto con ella», comenta al respecto. Aunque hace pocos días se informó que Isabel había conocido a Alma, la hija recién nacida de Anabel, por videollamada, la colaboradora insiste en que la relación entre ambas está rota.

¿Qué papel juega Agustín Pantoja en todo esto?

A pesar de este distanciamiento, parece que no todos los lazos están cortados. Según Alexia Rivas, Agustín Pantoja, hermano de Isabel, mantiene contacto con Anabel. «Agustín sigue hablándose con ella, aunque Isabel ha cerrado filas y se ha apartado», añade.

Por su parte, la sevillana habría tomado una postura clara en este conflicto. Según fuentes cercanas, la joven ha decidido apartarse de los problemas familiares y centrarse en su nueva etapa como madre. «Anabel ya hace tiempo que ha marcado distancia. Ahora dice que no quiere saber nada».

Anabel Pantoja tiene un reto complicado por delante

En medio de este torbellino familiar, Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida: su reciente maternidad. Tras dar a luz a su hija Alma, la influencer ha compartido con sus seguidores los altibajos de esta nueva etapa, mostrando tanto los momentos de felicidad como los retos físicos y emocionales que enfrenta.

Durante el embarazo, Anabel ya vivió complicaciones que la mantuvieron en alerta. Ahora, en el postparto, no ha dudado en ser honesta sobre sus dificultades. En una reciente publicación en redes sociales, narró un episodio especialmente duro: «Parecía que estaba mejorando, pero de repente apareció un dolor insoportable que no me dejó dormir en toda la noche».

La joven detalló que su malestar estaba relacionado con las secuelas del parto, como las dolorosas hemorroides que le han dificultado el descanso. Además, admitió que compaginar su recuperación con el cuidado de su hija no ha sido fácil: «Entre el dolor y las tomas de Alma, la noche fue un auténtico after».

Mercedes Bernal arropa a su hija, Anabel

Afortunadamente Anabel cuenta con la ayuda de su madre, Mercedes Bernal, quien se ha trasladado temporalmente a Canarias para estar a su lado. La presencia de Merchi ha sido un pilar fundamental para Anabel en este periodo, proporcionándole apoyo emocional y ayuda práctica con los cuidados de la pequeña Alma.

Este entorno familiar más cercano parece ser el refugio que Anabel necesita para afrontar los retos de su nueva vida. Aunque las tensiones con su tía Isabel puedan pesar en su ánimo, la influencer ha dejado claro que su prioridad actual es su hija y su bienestar.

El futuro de la relación entre Isabel y Anabel Pantoja es incierto. Mientras Isabel se aleja de su sobrina, centrada en sus propios conflictos familiares, la influencer parece haber optado por la distancia como forma de proteger su nueva vida.