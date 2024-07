El inesperado momento de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’ que le ha sentado fatal a Kiko Jiménez

En la última gala de ‘Supervivientes All Stars’, un sorprendente episodio protagonizado por Sofía Suescun y Abraham García ha despertado el interés del público y ha dejado a Kiko Jiménez sin saber qué decir. Esta inesperada unión ha sido un momento inédito en la historia del reality y ha suscitado una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores del programa. Antes de entrar en detalles debemos dejar claro que Kiko insiste en que su relación con la influencer está basada en la confianza. Entonces, ¿por qué no le ha sentado bien que abrace tan efusivamente a Abraham después de arrebatarle el collar de líder?

La gala del 5 de julio de ‘Supervivientes All Stars’ ha estado cargada de tensión. No solo fue expulsada Olga Moreno, la ganadora de la edición de 2021 y una de las concursantes más populares, sino que también se produjo una tensa confrontación entre Lola, Marta y Sofía Suescun. En medio de este torbellino de eventos, Sofía celebró su 28º cumpleaños en Honduras, recibiendo mensajes emotivos de su novio Kiko Jiménez, su madre y su hermano. Sin embargo, el momento que realmente acaparó la atención fue el que protagonizó Abraham García junto a Sofía Suescun, un episodio que dejó a Kiko Jiménez con sentimientos encontrados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SOFIA (@sofia_suescun)

El incidente comenzó cuando Laura Madrueño tuvo que abandonar el set debido a un resfriado que le impedía hablar, dejando a Jorge Javier Vázquez al mando. En medio de este cambio, Sofía Suescun ganó la prueba de liderazgo, una competición de resistencia y fuerza, lo que le otorgó el derecho a recibir el collar de líder. En una escena sin precedentes, Abraham García fue el encargado de entregarle el collar a Sofía.

¿Qué siente realmente Abraham García por Sofía Suescun?

La entrega del collar fue todo menos protocolaria. Abraham, visiblemente emocionado, tocó, abrazó y besó a Sofía, mientras le dedicaba palabras de admiración y afecto. Este gesto, cargado de emotividad, transformó la expresión de Sofía, quien correspondió al abrazo de Abraham con igual entusiasmo. La escena se desarrolló en la orilla del mar, donde ambos se unieron en un abrazo que marcó un momento histórico en el reality, siendo la primera vez que un concursante coronaba a otro como líder en los 24 años de historia del programa en España, desde su inicio como ‘Supervivientes: Expedición Robinson’ en Telecinco.

Después de la emotiva entrega, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar preguntar a Abraham sobre su desempeño en la prueba. Abraham respondió con sinceridad: «No, Sofía es dura, es buena competidora y es una persona que se merece ganarme hoy porque no siempre se puede ganar y esta vez has sido tú». Estas palabras, llenas de admiración y respeto, parecieron encender una chispa entre ambos concursantes. Al insistir Jorge Javier con la misma pregunta, Abraham reiteró: «Siempre hay algo mejor que tú en el algo y esta vez ha sido Sofía, te lo prometo».

La reacción de Sofía fue igualmente afectuosa. Agradecida por las palabras de Abraham, aprovechó la ocasión para destacar su felicidad en el programa. «Estoy con quien quiero estar, con la gente que me hace feliz», afirmó y añadió con convicción: «Sé que Abraham no me va a traicionar nunca». Esta declaración, aunque destinada a reforzar su vínculo con Abraham, no pasó desapercibida para Kiko Jiménez, quien no pudo evitar sentirse incómodo por la cercanía entre los dos concursantes.

Así ha sido la reacción de Kiko Jiménez

Las muestras de cariño y las palabras de afecto entre Sofía y Abraham cautivaron a los espectadores y generaron un torbellino de emociones en Kiko Jiménez. Aunque no estaba presente en la playa, su reacción al ver la escena en la transmisión fue evidente. El andaluz expresó su malestar en redes sociales, dejando entrever su incomodidad por la cercanía entre Sofía y Abraham. «Algunas cosas no se pueden disimular, ni se deberían», escribió en su perfil de Instagram, acompañando su mensaje con un emoji de enfado.

A pesar de las palabras tranquilizadoras de Sofía sobre su lealtad y confianza en Abraham, la situación ha sembrado una semilla de duda y preocupación en Kiko. La naturaleza pública de su relación con Sofía y la constante exposición mediática de sus vidas personales complican aún más la dinámica entre ellos, especialmente cuando se trata de interacciones tan visibles y comentadas como la de Sofía y Abraham.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Jimenez (@kikookiko)

Mientras Sofía se enfrenta a los desafíos de ‘Supervivientes All Stars’, Kiko Jiménez ha encontrado consuelo en el apoyo de su familia y amigos. A pesar de su molestia inicial, ha optado por defender a su novia en los platós de Telecinco, para así poder responder a los rumores que circulan en los últimos meses.

La historia de Sofía Suescun y Abraham García en ‘Supervivientes All Stars’ ha añadido un capítulo emocionante e inesperado a la historia del programa. Con cada nueva gala, la tensión y la emoción continúan en aumento. Es un proyecto muy importante porque reúne a los concursantes más fuertes de la historia del programa, por eso todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Quién ganará?