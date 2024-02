La increíble reacción de Emma García a las operaciones de esta famosa: «Me da grima»

Emma García es una de las presentadoras más destacadas de Telecinco. Lleva veinte años trabajando en la cadena y siempre ha cosechado unos datos de audiencia fantásticos. Tiene una habilidad especial para conectar con el gran público y se ha rodeado de un buen ejército de colaboradores. Algunos tertulianos tan famosos como Luis Rollán, Belén Rodríguez o Marisa Martín Blázquez trabajan con ella y han sido testigos de la última polémica que ha protagonizado. Emma disfruta de una trayectoria profesional impecable, así que puede permitirse ciertas licencias y no le ha temblado el pulso a la hora de opinar sobre las operaciones estéticas que se ha hecho una famosa española.

Emma García ha sentado a ‘Pelopony’ en el plató de ‘Fiesta’. La cantante catalana ha viajado a Turquía y se ha puesto en manos de un cirujano para cambiar su cuerpo al completo. La operación ha durado 10 horas y los efectos secundarios han sido demoledores, por eso ha llegado a arrepentirse de esta decisión. La comunicadora de Telecinco se ha quedado impactada al ver las secuelas de su invitada. «Madre mía, esa me da grima», comentó cuando vio una de sus cicatrices. ‘Pelopony’ aseguró que la situación estaba controlada, pero admitió que ha tenido muchos dolores después de salir del quirófano.

La artista visitó a Emma García al natural, sin maquillaje y ofreciendo su versión más desenfadada. Siempre se ha caracterizado por tener un físico exuberante, por eso este cambio de estrategia ha llamado tanto la atención. Emma le pidió que se sincerase y fue en ese momento cuando reconoció que ha atravesado momentos muy complicados. «Mi doctor no me dijo que me iba a levantar ciega y que no iba a ver en dos días. Entonces, cuando me desperté, me dio un ataque de ansiedad y no podía respirar. Yo pensaba que me moría», ha comentado al respecto.

Emma García tiene una charla con ‘Pelopony’

Lo primero que ha hecho Emma García ha sido reconocer que su conversación con ‘Pelopony’ estaba siendo «muy interesante». La catalana ha sido bastante sincera y ha puesto encima de la mesa la cara B de las operaciones estéticas. «Cuándo te viste, ¿no pensaste que te querías volver a dormir?», le preguntó la presentadora en un tono serio. Sin embargo, la cantante no pudo evitar sonreír y después reconoció que las secuelas habían sido muy impactantes. Tanto es así que no tuvo más remedio que ponerse en contacto con sus seguidores para expresar su malestar. De hecho publicó unos vídeos en sus redes sociales que hicieron saltar todas las alarmas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

Pelopony ha reconocido que se ha operado en Turquía porque allí le costaba más barato. Reconoce que todo lo que se ha hecho le ha costado 14.000 euros, que era lo que le pedían en nuestro país solamente por retocarse la cara. La diferencia es que la forma que tiene de trabajar en el extranjero es diferente, por eso lo ha pasado tan mal tras abandonar el quirófano. «Ha sido muy traumático porque en España te dan más calmantes, te drogan viva, pero allí no». Su sinceridad no le ha servido de mucho porque todavía hay gente que está cuestionando su relato.

Emma García le ha mostrado su apoyo y ha descubierto en qué consiste exactamente los retoques que se ha hecho la artista. En concreto se ha realizado un levantamiento de párpados y de mandíbula, una blefaroplastia en los ojos y la «nueva técnica» de cat eyes (ojos de gato). Es una práctica muy habitual en Corea del Sur y en Turquía, por eso no tuvo miedo a la hora de salir de España para ponerse en manos de un cirujano que consiguió ganarse su confianza. Lo que no sabía era que la recuperación iba a ser tan lenta.

‘Pelopony’ da la cara por su cirujano

Aunque sus imágenes han impactado mucho y han generado a todo tipo de rumores, ‘Pelopony’ insiste en que su operación se ha ejecutado desde la máxima profesionalidad. Admite que ella también se asustó cuando se miró al espejo, aunque ahora ha aprendido que eso forma parte del proceso de recuperación. «Es que hay amigas mías se han hecho esto en España y les ha quedado horroroso», comenta en ‘Fiesta’ intentando justificar su polémico viaje. Aún así recalca que cuando se despertó «quería tirarme por un barranco» porque no se reconocía y los dolores eran muy fuertes.

Esta noticia ha generado mucha expectación en las redes sociales y Emma García la ha tratado con el máximo respeto posible. Es cierto que en un momento dado no pudo disimular su impacto y reconoció que le daba «grima» ver de cerca las heridas que tenía su invitada. ‘Pelopony’ tiene la esperanza de que las cicatrices desaparezcan pronto. Para ella es importante estar perfecta porque trabaja de cara al público y siempre intenta ofrecer una versión mejorada de sí misma.

‘Pelopony’ ha desvelado que después de la operación no le funcionaba el pulmón izquierdo. Estuvo demasiado tiempo anestesiada y para ella fue muy complicado despertar y comprobar en primera persona hasta qué punto llegaban los dolores. La medicación que le dieron no era suficiente, por eso no tuvo más remedio que desahogarse con sus seguidores. Asegura que tiene un ejército de fans que nunca le ha dado la espalda, de ahí que se haya sentido acompañada durante este proceso tan traumático.