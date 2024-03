Las imágenes más explicitas de Anita Matamoros: no deja nada a la imaginación

Anita Matamoros tiene 23 años. Es de la misma generación que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, y durante un tiempo fueron íntimas amigas. Algo sucedió entre ellas que dejaron de serlo, pero ninguna quiere dar un paso adelante para aclarar la situación.

Ana insiste en que ella se dedica a las redes sociales y no a vender su vida privada. Respeta a aquellos famosos que lo hacen, de hecho sus padres han ganado mucho dinero gracias a la crónica social. El problema es que la influencer ha optado por otro camino distinto y considera que lo mejor para todos es guardar silencio. Lo sorprendente es que en Instagram no es tan discreta. A continuación mostraremos algunas fotos que no dejan nada a la imaginación.

Anita Matamoros siente que su perfil de Instagram es un lugar seguro, por eso comparte tantos secretos con sus fans. «Me encanta la comunicación y conexión que siento con mis seguidores, creo que es una especie de… no voy a decir mi familia pero sí una comunidad que me alegra muchísimo los días malos. Es muy gratificante», declara cuando le preguntan por sus 700.000 seguidores. Lleva trabajando en este sector desde que tenía 15 años, aunque nunca pensó que iba a quedarse tanto tiempo. Ha conseguido encontrar la fórmula del éxito y en la actualidad vive muy cómodamente gracias a los ingresos que recibe como creadora de contenido.

La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha estado estudiando Moda en Milán y promete que se ha pagado los estudios sin ayuda de nadie. Pensó que lo mejor para ella era regresar a España y continuar su trayectoria mediática, pero le encantan los desfiles y su nombre figura en las listas de las mejores fiestas de Madrid. Es un rostro habitual en los eventos más destacados de la capital. Pero, ¿cómo ha conseguido llegar tan lejos? Siendo sincera y mostrando su faceta más natural.

El contenido que genera Anita Matamoros

La joven ha publicado muchas imágenes que han superado la censura de Instagram. No obstante, durante una entrevista con ‘Cosmopolitan’, insiste en que estudia detenidamente todo lo que comparte porque sabe que tiene una gran responsabilidad. Hay mucha gente que está pendiente de sus pasos y considera que lo mejor es ser prudente y no airear cualquier contenido. Eso sí, quiere ser fiel así misma y ofrecer su versión más completa.

«Al final es que tienes una gran responsabilidad, debes tener cuidado con lo que dices porque no sabes cómo le va a afectar a la gente. Entonces sí, me pienso las cosas, tampoco demasiado, intento ser lo más natural posible en mis redes y no idealizar mi vida porque la vida de nadie es idílica», declara durante la intervención mencionada anteriormente.

Cuando le preguntan por las fotografías donde muestra su faceta más atrevida no se molesta en disimular. «Hay de todo y tiene que haber de todo. Cada vez está más de moda ser natural y me alegro de que sea así, pero sigue habiendo mucha gente que no es transparente con lo que piensa o con cómo es. Creo que todavía queda un largo camino», comenta al respecto. Lleva casi una década disfrutando de la magia de las redes sociales y sabe perfectamente cuáles son los límites.

La relación de Ana Matamoros con sus padres

Una de las críticas más comunes que recibe Anita Matamoros está relacionada con su vida familiar. A pesar de que tiene muy buena relación con su madre, lleva demasiado tiempo sin hablar con Kiko Matamoros porque no acepta su relación con la modelo Marta López. Todo esto ha generado una guerra que todavía no ha llegado a su fin. Ana admite que le han atacado mucho por esto, pero promete que está acostumbrada a leer ciertos comentarios porque lleva mucho tiempo siendo influencer.

«Yo estoy curada de espantos. Empecé en YouTube en 2015 y no sabéis lo que era eso, si os metéis en los comentarios, alucináis. Entonces, si tengo un mal día me hacen más daño, pero normalmente no pueden conmigo», empieza diciendo. Y después reconoce que ha pedido ayuda profesional. «Llevo en terapia dos años, trabajándome mucho y cuando tú te trabajas mucho y eres la primera persona que se quiere, es más difícil que consigan hacerte daño. Yo lo he dicho siempre: ser ‘influencer’ no es un trabajo duro de picar piedra, pero es un trabajo duro mentalmente».

Ana entiende que las críticas son la cara B de la fama, pero insiste en que ella nunca ha participado en ciertos espectáculos y por eso siente que no tiene obligación de responder a ciertas preguntas. Nunca habla de sus padres delante de las cámaras e intenta que la polémica familiar se quede en una esfera privada. Kiko Matamoros se ha convertido en íntimo enemigo de Makoke y también ha sido muy duro con Javier Tudela, hermano de Anita. Todo esto, unido a los problemas que la joven ha tenido con Marta López, han generado una situación bastante tensa.