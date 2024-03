El hospital donde ha nacido la hija de Maluma, en el centro de la polémica por este motivo

Juan Luis Londoño Arias, popularmente conocido como Maluma, está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Tiene 30 años y ha recibido con los brazos abiertos a su primera hija. La pequeña ha llegado al mundo en un hospital colombiano que ahora está en el centro de la polémica por un motivo que no ha dejado indiferente a nadie. Son muchos los que aseguran que el artista habría recibido un presunto trato de favor por parte del equipo médico del centro. La polémica está servida y los detractores de Maluma han aprovechado para poner el grito en el cielo y exigir explicaciones por parte de los sanitarios.

Maluma es uno de los artistas más importantes de la industria del espectáculo. Su hija nació el pasado sábado 9 de marzo y ya se ha convertido en la niña más famosa del momento. Se llama París y sus padres le están protegiendo al máximo, sobre todo porque nada más publicarse su alumbramiento fueron muchos los que aseguraron que estaba disfrutando de ciertas cosas a las que otros pacientes no tenían acceso. La Clínica del Rosario de Medellín es el escenario de esta noticia tan destacada.

Fue la abogada Angélica Monsalve Gaviria la que hizo saltar las alarmas al denunciar en X (Twitter) que ella no pudo conocer a su primer nieto hasta que pasó un tiempo prudencial. Sin embargo, la familia de Maluma abrazó a la pequeña París sin ningún tipo de restricción. Esta denuncia ha ido creciendo y ahora son varios los pacientes que aseguran haber estado en la misma situación que Angélica. Pero, ¿qué postura ha adoptado el cantante durante este revuelo?

Una denuncia que ha ganado mucho peso

«Aún estamos sin palabras con el amor que han recibido la noticia de que seremos padres por primera vez», comenzó diciendo Maluma cuando desveló que su pareja se había quedado embarazada. «Nuestra bebé está creciendo muy rápido en la barriguita y no vemos la hora de conocerla y tenerla en nuestros brazos», expresaba visiblemente orgulloso. «Siempre la música ha sido mi mejor canal de comunicación y en este caso no fue la excepción, quisimos regalarles un video que contara un poco nuestra historia y como hemos llegado hasta aquí».

Todo esto ha quedado empañado con la crítica que Angélica Monsalve Gaviria ha lanzado en sus redes sociales. Su mensaje no ha tardado en hacerse viral y no son pocos los que han utilizado esta excusa para poner en duda el comportamiento de Maluma fuera de cámaras. Asegura que el equipo de seguridad del cantante retrasó los protocolos naturales y el resto de madres se vieron afectadas.

«No he podido ver a mi nieto, Piero, quien nació en la Clínica del Rosario, en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de Maluma en esa clínica», escribía la letrada en la citada red social. «La ley aplica de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees (…) La seguridad privada de Maluma, que debería dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercene el derecho de ver a sus hijos y nietos porque prima el derecho de un famoso o de un rico».

La postura que ha adoptado Maluma

Maluma siempre ha sido muy sincero, pero en esta ocasión ha adoptado una postura muy clara: prefiere guardar silencio y no está dispuesto a dar explicaciones sobre este suceso porque no quiere buscarse ningún problema más. El artista considera que lo mejor es mantenerse al margen de los ataques que ha recibido desde el nacimiento de su primera hija. A pesar de que la situación es muy tensa, sus fans han aprovechado para insistir en que Maluma siempre ha sido honesto, por eso creen que antes o después terminará dando explicaciones.

En una ocasión, el artista colombiano reveló que dos fans se colaron en la habitación de su hotel para hacerse una foto. No tuvo ningún problema en sacar a la luz esta anécdota y le dio igual lo que la gente pensará de él. De hecho relató la anécdota desde un punto de vista muy divertido.

«Hay muchas, mi trayectoria ha sido muy divertida, he gozado muchísimo. Recuerdo una en Colombia: estaba volviendo de un concierto a la habitación del hotel con mi equipo de trabajo. Me despedí de ellos, abrí la puerta del cuarto y, de repente, me encontré a dos niñas que querían sacarse una foto conmigo. Yo era muy joven y ellas también», declaró en la revista ‘Cosmopolitan’. Y añadió: La verdad es que no sé cómo consiguieron colarse, hacerse con las llaves y esperarme ahí, pero las quise contratar como equipo de seguridad porque fueron muy inteligentes».