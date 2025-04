La historia real de la serie que arrasa en streaming: «Decidí dejar a mi marido y me acosté con 200 hombres»

Molly Kochan vivió una vida aparentemente tranquila. En 2015, después de 15 años de matrimonio y una rutina estable, todo cambió cuando recibió un diagnóstico devastador: cáncer de mama en estadio IV, con metástasis en los huesos, cerebro e hígado. A pesar de la gravedad de su situación, no se dejó consumir por la desesperación. En lugar de buscar consuelo en la familiaridad de su vida anterior, decidió iniciar una aventura personal que la transformaría por completo. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: dejar a su pareja y emprender una aventura sexual. «Decidí dejar a mi marido y me acosté con 200 hombres», ha comentado al respecto.

Este giro inesperado en su vida fue la base de la serie Dying for Sex, un relato que, primero a través de un pódcast y luego convertido en serie, se convirtió en un éxito rotundo en plataformas de streaming. La historia de Molly no solo se centra en su deseo de exploración sexual, sino también en su búsqueda de identidad, liberación y la forma en que afrontó la muerte.

En el pódcast que compartió con su amiga Nikki Boyer, Molly explicó cómo su exploración sexual no era simplemente una búsqueda de placer, sino una forma de reivindicación personal. «Mi exploración sexual fue una forma de decir: no estoy lista para morir», confesó. Para Molly, el sexo no solo representaba un acto físico, sino una conexión profunda con su cuerpo, un cuerpo que durante años estuvo marcado por traumas, dolor y enfermedad. El deseo de experimentar más allá de sus limitaciones físicas fue su forma de recuperar lo que la enfermedad había intentado arrebatarle: su control sobre su vida y su cuerpo.

El renacer de Molly Kochan

A lo largo de varios años, Molly Kochan sostuvo relaciones con más de 200 hombres. Aunque estos encuentros eran, en muchos casos, efímeros y variados, cada uno de ellos representaba un paso en su camino de aceptación y autodescubrimiento. Desde un joven que escribió un guion inspirado en su experiencia juntos hasta un modelo alemán que tenía una fascinación peculiar por sus pies, la lista de aventuras de Molly fue tan extensa como surrealista. «Fue como un parque temático con una sola atracción, y no había que esperar fila», relató entre risas en una de sus intervenciones.

Pero la historia de Molly no es solo una serie de encuentros sexuales. Detrás de cada experiencia se encuentra un pasado doloroso que marcó profundamente su vida. Creció en un hogar disfuncional, con una madre adicta y ansiosa y un padre ausente que acabó involucrado en actividades criminales. Cuando era joven fue víctima de abuso sexual, un hecho que la dejó emocionalmente rota. A lo largo de su vida, el sexo se convirtió en una desconexión con su propio cuerpo. «Me disociaba. Pasaba por las acciones, pero no sentía nada», escribió en su libro.

Fue este trauma el que influyó en su decisión de dejar a su marido tras su diagnóstico. A pesar de la cercanía y el amor en su relación, sentía que necesitaba algo más, algo que no podía encontrar en su matrimonio. El cáncer le dio la fuerza para hacer algo que nunca había considerado: dejar atrás la vida que conocía y abrazar una nueva forma de ser. «No culpo a mi marido, pero me di cuenta de que necesitaba otra cosa», dijo en una entrevista.

El pasado de Molly Kochan

En medio de sus aventuras, Molly Kochan también tuvo que enfrentarse a las sombras de su pasado. En sus últimos años de vida, y tras haber vivido múltiples experiencias, empezó a reconciliarse con sus orígenes y las cicatrices emocionales que la habían acompañado siempre. En particular, en sus últimos días, Molly se acercó a su madre, con quien había tenido una relación distante. «Cuando entró por la puerta, quise meterme de nuevo en su vientre», escribió.

A pesar de las relaciones que tuvo durante esos años, lo que realmente destacó en su vida fue su capacidad para encontrar la paz con ella misma. En una de las últimas entrevistas que realizó, cuando su amiga Nikki le preguntó sobre el amor, Molly respondió con serenidad: «El regalo que me da la muerte es enamorarme de mí misma». Para ella, el proceso de morir no solo implicaba un final físico, sino una liberación emocional y espiritual que le permitió finalmente abrazarse a sí misma.

El final de Molly Kochan

Molly falleció el 8 de marzo de 2019, a los 45 años, dejando detrás una historia profundamente conmovedora que tocó las vidas de millones de personas. En sus últimos momentos, comentó: «No sé a dónde voy, ni cuándo. Pero ese viaje es solo mío. Y estoy jodidamente emocionada por él». Su historia, convertida en Dying for Sex, continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan encontrar en la adversidad un camino hacia el empoderamiento.

Su legado no solo se perpetúa a través de la serie, sino también en la conversación más amplia sobre el cuerpo, el placer, el trauma y la capacidad humana para reinventarse incluso en los momentos más oscuros de la vida.