Himar González deja a todos boquiabiertos con su última foto. Nadie lo hubiera imaginado

Himar González no necesita presentación, todo el mundo sabe que es uno de los rostros más destacados de Antena 3. Pero, ¿cómo ha logrado convertirse en una estrella y por qué se ha convertido en la presentadora del momento? Acaba de publicar una foto en sus redes sociales que ha causado sensación, pero antes de entrar en detalles podemos hacer un breve repaso a su trayectoria. Lleva años recibiendo el cariño del público y se lo ha ganado gracias a su esfuerzo y dedicación.

Himar González presenta ‘El Tiempo’ de Antena 3 y está tan comprometida con su trabajo que que se trasladó al volcán de Cumbre Vieja cuando la famosa erupción. Estuvo un tiempo en la isla de La Palma y más adelante llegó a confesar que su salud se había resentido. No obstante, está orgullosa de lo que hizo porque siente que debe estar al lado de la noticia. Por detalles como este se ha ganado la confianza de sus responsables y el apoyo del público.

La impresionante foto de Himar González

La presentadora cada vez tiene más poder dentro de Antena 3 y esto le ha dado una gran influencia en Instagram. Acaba de publicar una foto que ha llamado mucho la atención. Sale con su padre y anuncia una información poco común, aunque antes de entrar en detalles debemos recalcar que Himar disfruta de una relación estrecha con su familia. Por eso ha tomado su última decisión: ser la madrina de la boda de su progenitor.

La comunicadora tiene tres hermanos, pero ella es la única mujer y ocupa un papel especial en el clan. Por eso su padre le ha elegido como madrina en su nueva boda. Himar reconoce que no es un suceso común, de ahí que tenga tanta ilusión. Sus seguidores se han quedado sorprendidos y no han tardado en hacer preguntas. Ella ha sido bastante clara y ha puesto sobre la mesa todo lo que estaba pasando.

La versión de Himar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Himar González (@himargonzalez)



Himar González ha explicado entusiasmada: “Soy la madrina del novio”. La sorpresa era que el novio era su progenitor, quien sigue creyendo en el amor y ha decidido casarse por segunda vez. “No todo el mundo tiene la oportunidad de ver casar a su padre. Ha sido un día hermoso. Saber y sentir que él es feliz, me hace muy feliz. No hay límites para el amor bonito y la felicidad. Gracias al hotel Santa Catalina por una post-celebración tan divina”.

La familia celebra un momento especial

La famosa presentadora siempre ha guardado las distancias, pues no se siente cómoda hablando de ciertos aspectos. Sin embargo, se ha ganado la confianza de sus fans y es muy generosa con ellos, por eso da explicaciones sobre todo lo que considera oportuno. Su familia está atravesando un momento mágico y considera que debe compartirlo.

Tiene más de 110.000 seguidores en Instagram y esto quiere decir que es una gran influencer. De momento guarda las distancias con los paparazzi, así que algunos aspectos de su vida siguen siendo un secreto. Sin embargo, la verdad solo tiene un camino y cada vez hay más gente interesada en conocerla.