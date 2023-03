El asombroso parecido de la hija con género neutro de Jennifer López con su madre

Jennifer López, la cantante y actriz estadounidense de origen puertorriqueño, es conocida por su belleza y carisma en todo el mundo. Recientemente, su hija, Emme Muñiz, se ha convertido en una sensación en las redes sociales debido a su impresionante parecido con su madre. Pero lo que ha llamado aún más la atención es que Emme parece tener un género neutro. En este artículo, analizaremos el parecido de Emme con su madre.

¿Quién es Emme Muñiz?

Emme Muñiz es la hija de Jennifer López y Marc Anthony, ambos cantantes y actores de gran éxito. Nació el 22 de febrero de 2008 y es gemela de su hermano Max. A pesar de su corta edad, Emme ya ha hecho varias apariciones públicas junto a su madre, incluyendo en el Super Bowl LIV en 2020, donde cantó con ella.

El parecido entre Emme y Jennifer López

El parecido entre Emme y su madre Jennifer López es innegable. Ambas tienen ojos oscuros y grandes, mejillas prominentes y una sonrisa encantadora. También comparten el mismo tipo de cabello oscuro y rizado.

Todos se parecen un poco, aunque es innegable quién es la mamá de estos dos mellizos. Los ‘cocos’ como los llama JLo hicieron que la cantante hiciera realidad su sueño de ser madre después de mucho tiempo esperando el momento. Ahora ya con 15 años son dos adolescentes que viven el nuevo matrimonio de su madre de forma distinta.

Ben Affleck se ha convertido en el padrastro de los mellizos, aportando a la relación sus tres hijos. Son una familia de 7 que se ha convertido en una de las más admiradas en Instagram. La cantante no duda en mostrar su buen momento profesional y familiar, gracias a todo lo que le ha aportado esta nueva relación.

¿Qué es el género neutro?

El género neutro es un término utilizado para describir a personas que no se identifican como hombres o mujeres. También conocido como género no binario, es una forma de expresión de género que se está volviendo cada vez más común en todo el mundo. Las personas que se identifican como género neutro pueden usar pronombres como «ellos» o «elle», y pueden elegir vestirse de manera que no se ajuste a las normas de género tradicionales.

Emme y su expresión de género

A pesar de que Emme sólo tiene 15 años, algunos han notado que su estilo de vestir y su peinado eran más neutros que lo que se considera tradicionalmente femenino. Jennifer López, durante su participación en la Gala benéfica Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, presentó a Emme con un pronombre inclusivo, ‘elle’: «Elle esta muy ocupade, es reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…».