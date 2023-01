Habla el chico que relacionan con Aitana Ocaña y aclara cómo esta su situación sentimental

Después de la ruptura entre la cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau, surgieron rumores sobre si la artista podría haber encontrado el amor en otra persona. Un famoso cantante con el que ya ha compartido varios momentos especiales que hicieron saltar todas las alarmas. Sin embargo, él ha querido aclarar cómo esta su situación sentimental y qué relación con Aitana Ocaña.

Habla el chico que relacionan con Aitana Ocaña

¿Ha rehecho Aitana Ocaña su vida con el famoso cantante Sebastián Yatra? Lo cierto es que ambos son amigos desde hace años, e incluso han colaborado en algunas canciones, pero fue la ruptura de Aitana con Miguel Bernardeu la que propició el que se rumoreara que tal vez su amistad con Yatra había sido una de las causas para que rompiera con el actor.

Y lo cierto es que las especulaciones sobre una posible relación entre Aitana y Yatra no han cesado en las últimas semanas, teniendo en cuenta que el cantante ha pasado la Navidad en Madrid y que además acudió al concierto de ella en el Wizink Center el pasado 20 de diciembre y luego se fue de fiesta con ella, junto a otros artistas como Abraham Mateo o Lola Índigo.

Sin embargo, Yatra ha dejado claro que lo único que le une con Aitana es una «bonita amistad» y aunque las informaciones apuntan también a que llevaría prendado de la catalana desde hace tiempo (incluso se ha sabido ahora que su tema de 2019 «Cristina» iría sobre ella y no sobre su «ex», la cantante Tini Stoessel), parece que se empeña en dejar claro que no son más que amigos.

Lo que ha dicho Sebastian Yatra

Es más, en declaraciones a Europa Press el cantante dijo que el romance con Aitana no existe afirmando «somos solo amigos…» y añadiendo que él no tiene tampoco nada que ver con la ruptura con Bernardeau: «No, no, nada, muchas gracias» dijo.

Fin de año juntos en Londres

Pero lo más reciente que se ha sabido sobre ellos es que pasaron el Año nuevo en Londres. De hecho, fue la propia cantante la que decidió subir varias fotos del viaje a su cuenta en Instagram, en las que aparece junto a otros amigos, entre los que estaba Lola Índigo y a los que no duda en dar besos y abrazar quizás para despistar y que cesen de una vez por todas, las especulaciones sobre ella y el cantante de Medellín, Colombia.