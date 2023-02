El grito de auxilio de Angy: lanza una petición de ayuda desesperada

Angy lanza una petición de ayuda desesperada a sus seguidores y posibles clientes en las redes sociales, buscando un trabajo. La actriz ha destapado uno de los grandes problemas para todos aquellos que se dedican a la interpretación. La falta de proyectos en determinadas temporadas les deja sin opción de llegar a final de mes. Son profesionales sometidos a una gran precariedad laboral que, aunque sean más o menos famosos, no impide que no tengan problemas financieros. Sin sueldo fijo a final de mes es difícil sobrevivir tal como vemos que sucede con Angy.

Angy lanza un grito de auxilio, una petición de ayuda desesperada

No se muy bien porque escribo a veces lo que escribo,por que soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas.

Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien. — Angy (@AngyFdz) February 1, 2023

La actriz Angy ha hecho saltar todas las alarmas en sus redes sociales. Tal y como nos demuestra esta mujer en un post en el que decidió sacar todo lo que llevaba dentro, vivir del arte no es fácil. La interpretación es un sector con mucha competencia y del que cuesta vivir haciendo lo que uno le gusta.

Tal como afirma: “Puedes gustarle al director, pero no a la cadena o al productor. Es una lotería. Es tener talento y SUERTE. Yo siento que tengo suerte(no toda la que me gustaría) pero siempre queremos más. Cierto que ahora no tengo trabajo, pero si voy a sacar mi single junto con un vídeoclip”.

No es fácil mantenerse y tener siempre trabajo. Recurre a un mítico discurso de Candela Peña cuando recibió el Goya en el que pidió trabajo. Algo que sin duda alguna ella también haría en busca de un dinero más a final de mes. No siempre es fácil obtenerlo, al igual que muchas otras profesionales ganar lo suficiente para poder sobrevivir no es nada sencillo.

También lanza otro dardo contundente: “Se critica el cine español y la gente parece que no se da cuenta de lo que cuesta sacar una historia adelante y la de familias que comen gracias a eso…Y luego, la de personas que están esperando a recibir una oportunidad.” Algo que sucede en muchas partes y que a ella le molesta especialmente. El cine español en estos días vivirá la gala más esperada del año en el que se podrán ver las caras los principales profesionales del sector.

Tal como afirma ella misma: “No sé muy bien porque escribo a veces lo que escribo, porque soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas, ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas. Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien.” Igual con este post consigue un trabajo.