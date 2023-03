Gerard Piqué humilla a Shakira dándole donde más le duele: sus hijos, en medio de todo

A estas alturas del culebrón, por todo el mundo es conocido que Shakira y Gerard Piqué tienen todo lo contrario a una relación idílica entre dos personas que en su momento estuvieron enamoradas. El ex futbolista del Barcelona y la cantante se llevan a matar y ambos saben dónde pueden golpear al otro donde más le duele. En el caso de Piqué, quien se ha mostrado más comedido que una Shakira que le ha dedicado hasta cuatro canciones ofensivas, el manejo de la relación de sus hijos con su actual pareja, Clara Chía Martí, es el elemento diferencial a la hora de poner nerviosa a su ex.

Gerard Piqué fue uno de los grandes protagonistas del mayor espectáculo vivido el pasado fin de semana en España, y que, al contrario de lo que pudiera parecer, no fue el partido de la selección española en el debut de Luis de la Fuente, si no lo acontecido en el Spotify Camp Nou en la Final Four de la Kings League, ese torneo de fútbol 7 que mezcla a famosos, ex futbolistas y streamers y que fue idea del empresario y propietario de Kosmos Global Holding. Allí, en el tramo decisivo de la competición estuvo Piqué, estuvo Clara Chía, en calidad de pareja y de trabajadora de Kosmos, y estuvieron los dos hijos de Gerard y Shakira, Milan y Sasha.

Los pequeños, de 10 y ocho años respectivamente, permanecieron en primera fila durante toda la competición y suyas han sido algunas de las imágenes más compartidas de las últimas horas, debido al aparente aburrimiento en uno de los momentos de decisión del torneo, entendiéndose que la duración era demasiado prolongada para el aguante de los hijos de Shakira y de un Piqué que les llevó para que disfrutaron, pero de paso le da donde más le duele a su ex pareja.

Una de las polémicas más importantes entre Shakira y Piqué, sucedió a colación de la exposición de Milan, el hijo mayor de la ex pareja, en uno de los directos de la Kings League. Ataviado con una camiseta de Croacia y con un desparpajo que no se le presuponía al chaval, Milan hizo de las suyas en este programa, conducido por su padre y que provocó una queja formal de Shakira, que incendió la redes y los medios de comunicación.

Clara Chía, ‘amiga’ de los hijos de Shakira

En esta ocasión, en la Final Four de la Kings League no tuvimos presencia activa de Milan en los acontecimientos de la propia competición, pero sí, junto a su hermano Sasha, estuvo en todo momento viendo los tres partidos que decidieron al campeón del torneo, que fue el equipo El Barrio, del streamer Adrian Contreras. Más allá del aburrimiento o la diversión de los dos hijos de Piqué, lo que más pudo fastidiar a Shakira es una de las imágenes que se grabaron desde la grada de aficionados del Spotify Camp Nou, en la que se ve a Piqué, a Milán, a Sasha y a una Clara Chía Martí, que hizo bueno aquello de ‘felices los cuatro’.

Captados desde la grada, los hijos de Piqué estuvieron un buen rato junto a Clara Chía Martí, de la que aún, según revelan varios medios, no saben qué se trata realmente de la nueva, o ya no tan nueva, novia de su papá, sino que creen que es una amiga de Piqué, además de, y esto sí que es real, compañera de trabajo del ex de Fútbol Club Barcelona en su empresa.